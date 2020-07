Hace casi un mes, un estremecedor acontecimiento en el que atentaron contra la vida de una periodista y su hija Emma de cuatro años alarmó al medio. Se trató del caso de Melisa Zurita, periodista y conductora de Canal 26, quien fue amenazada de muerte por la ex (Geraldine Martínez) de su actual marido, Gustavo Holstein. Si bien el hecho fue escalofriante, en aquel momento tuvo “final feliz” dado que la profesional logró escaparse por una ventana junto a la pequeña y huir del shockeante momento. Ya con varias semanas de terapia encima, denuncias hechas, y la atacante en prisión preventiva, Zurita podía respirar un poco más hasta que una amenaza de último momento la paralizó y encendió la alarma nuevamente.

“A veces el ‘Último momento’ no pasa en la televisión, pero esto acaba de pasar recién”, lanzó preocupada Marina Calabró, quien estaba al aire con Zurita cuando, minutos previos a que de el móvil para Confrontados (El Nueve), recibió una llamada escalofriante. “Están viendo a Melisa Zurita que es periodista de Canal 26, que fue agredida hace un mes prácticamente por la ex mujer de su marido, la amenazaron de muerte a ella y a su hija, se escapó de suerte porque pudo huir por la ventana y pedir ayuda a un vecino. Melisa acaba de ser amenazada de muerte por teléfono, pasó recién , hace minutos. Estoy muy impactada por esto que te acaba de pasar“, comenzó la conductora.

“Sí , es muy angustiante, hoy fue uno de los días que tuve terapia a la mañana, me sentía un poco mejor. Estaba armando todo para salir en tu programa, recibo una llamada de un teléfono, primero se quedan en silencio y después con una voz que reconocí que era la de esta imputada, me hace una voz aterradora y me cortaron. Llamé a mis abogados, hice un escrito para presentar al Fiscal, al juez, pregunte que tenía que hacer. Averigué y sí me dijeron que tiene un celular en la comisaría, que está en la comisaría primera de Ituzaingó”, contó muy afligida la periodista.

“Se me puso la piel de gallina, me empezó a latir el corazón muy fuerte. Con mi hija estoy viviendo un estrés pos-traumático, tener que seguir aguantando estas situaciones me angustian, me ponen mal. No exagero nada de lo que te digo”, continuó preocupada en su descargo por el constante hostigamiento que recibe desde hace ya ocho años que está en pareja con Holstein, el ex de la imputado, y que culminó con el intento de asesinato en su propio domicilio hace cuatro semanas.

Mientras el panel de Confrontados la escuchaba atentamente y con alarma, Zurita detalló como fue su proceder automáticamente posterior a recibir la reciente amenaza: “Hice un escrito para que el abogado le envíe al fiscal y el juez y puse que no tenga teléfono celular y si lo tiene que tenga a alguien al lado supervisándola, porque yo no puedo creer que hoy teniendo la prisión preventiva que tiene y todo lo que sucede, siga con estas amenazas, es increíble. Igual ya no me extraña nada, después de todo lo que vino hacer. Lo llamé a mi marido y le dije que necesito estar en paz”.

“Se que le contaste a nuestra productora que hoy era el primer día que estabas con un poco de tranquilidad, por el pedido del fiscal de que le bajen la preventiva, que se si sale finalmente ya la mandan a un penal de mujeres, pero hoy tu primer dia de tranquilidad te lo arruina de esta manera, pero bueno, quiso matarte, de ahí para abajo lo que quieras“, le contestó Calabró y Melisa le respondió que es así , que se encontraba bien, se había arreglado para salir en el móvil y eso la puso muy mal, al punto de que llamó a hacerle contención psicológica su suegra, al decirle “tenés que ser fuerte y salir adelante” y aseguró: “Me está costando mucho recuperarme , si bien hicimos todo y la Justicia está laburando muy bien, se va a hacer una nueva pericia incluso, pero bueno es terrible”.

Al ser consultada por Carlos Monti por las posibles causas de amenaza de muerte, Zurita le constestó : “Honestamente no lo sé. Desde el día que empecé a salir con mi marido, ellos ya estaban separados, el estaba en otra casa, etc, pero desde el día que ella se enteró que su ex ya estaba con otra persona, no nos dejó en paz. Llevamos ocho años de hostigamiento y amenazas“. “No es por vos Melisa, es el lugar que vos ocupás me dijeron los especialistas”, cerró la periodista.

Recordemos que en el día del terror, Zurita había contado: “Me iba a matar a mí y a mi hija. Estábamos en la cama y me clavó un cuchillo. Pudimos escapar corriendo. Se llevó el celular y la camioneta y me amenazó con un arma. Estaba llena de sangre“. Además, cabe destacar, que ella llamó a Canal Nueve para decir que ella era abusadora de menores, que su ex era un violador, y no es la primera vez que denuncio su hostigamiento”.

