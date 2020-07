Por lo general, cuando se desata un enfrentamiento reñido en la farándula, es un tanto extraño recibir unas disculpas. Sin embargo, como sucede en la vida misma, las excepciones existen y aunque sean casos aislados, el llamado de disculpas de la Señorita Bimbo a Yanina Latorre , su hija Lola y toda la familia, fue un gesto que sorprendió al medio y que fue remarcado positivamente por haber dado el ejemplo hoy en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

“Me llamó, me pidió perdón y tuve una conversación bárbara. Me llamó mucho la atención el detalle, súper reflexiva, las palabras que utilizó me gustaron y las disculpas eran muy sentidas, del corazón, no para quedar bien. Me dijo ‘¿querés que te pida perdón públicamente?’ y le dije que ‘ni se le ocurra’ y yo también aproveché para pedirle perdón por algunas cosas”, relató la panelista en diálogo con su compañeras de LAM al aire, luego de que la conductora radial la llame muy arrepentida por decirle “pelot… de mierda” a su hija, Lola, cuando esta se presentó semanas atrás en PH: Podemos Hablar (Telefe), avanzó al “círculo de encuentro” en la pregunta de los que “sufrieron alguna gran decepción” y dijo que su padre “le destrozó el corazón” por la infidelidad a Yanina con Natacha Jaitt.

“Nos pidió disculpas a toda la familia“, remarcó la rubia y se emitió en vivo la llamada telefónica que impactó a la angelita. “Quería pedirles perdón de forma honesta, sinceras disculpas. La verdad es que uno se equivoca a veces haciendo un programa de humor que es un delirio, no me estaba riendo de Lola ni de vos”, se le escucha decir a la humorista, quien continuó con su descargo a corazón abierto: “Haciendo humor a veces uno se equivoca, entendí tu molestia y si bien soy muy puteadora, entiendo que las haya lastimado y a mi no me gusta lastimar a nadie, en mi stand up no hablo de nadie, en las redes no arrobo a nadie , no jodo a nadie, porque no me gusta”.

Además, Bimbo le aclaró: “No te tenía bloqueada, tenía cancelada mi cuenta por promociones en Sex. Tengo haters como todos los que estamos en las redes, nos vaya como nos vaya, pero no me gusta tener enemigas con cara y sobretodo otras minas que sé como nos cuestan las cosas“.

“Te pido y les pido perdón, lamento haberlas hecho sentir mal y haberle provocado malos días, no tiene nada que ver tener diferentes posturas, con ofender al otro. Soy una vieja de 40 que tiene que aprender, uno siempre aprende, tendré más cuidado con lo que digo y eso, perdón nuevamente abrazo a todes y espero que las disculpas puedan enmendar algo, no siempre funcionan, pero espero que sí. Te mando un abrazo a vos y a Lola”, concluyó la comediante.

Luego de que oyera nuevamente la conversación entre ambas en el ciclo conducido por Ángel de Brito, Latorre dio más detalles de la misma. “Fue una conversación sentida, me contó que le pasaban cosas parecidas de lo que le pasó a Lora con Diego y me dijo que es posible que haya proyectado sobre ella y se quejó de ella misma, que ella vive algo parecido y que por eso le dolió mas. Yo también le pedí disculpas porque también fui fuerte y le dije que me puse así porque me tocó una fibra fuerte que fue mi hija y se había metido con un proyecto familiar que esta tratando de salir adelante por los momentos duros que pasamos, pero me salió a pedir perdón y la verdad es que hablamos súper bien”, contó la panelista de El Trece.

A.A

Galería de imágenes