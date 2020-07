“Me dieron el alta, estoy yendo a buscar el auto al hotel donde lo tenía guardado y ya me voy a Tucumán”, fue la confirmación de Antonio Nieva, el camionero tucumano que permaneció por tres semanas aislado en Jujuy.

Nieva señaló que el domingo había iniciado una huelga de hambre al considerar erróneo el diagnóstico de coronavirus positivo: “ocho días estuve en un hotel en donde solicité un test (pago) para poder salir antes de la cuarentena que exijen acá en Jujuy para salir a trabajar. Me lo realizaron y luego me dijeron que salió positivo, no tenía ningún síntoma, no tenía nada”.

El último 24 de junio, las autoridades de la salud de la Provincia de Jujuy anunciaron cuatro nuevos infectados con Covid-19 (coronavirus), entre los que se encontraba un tucumano, que inmediatamente fue puesto en aislamiento en Libertador General San Martín.





Deberá permanecer aislado una vez más cuando retorne desde Jujuy a su Tafí Viejo natal.

Fuente: LV12