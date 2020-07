Ángel de Brito está cada vez más cerca de llegar al prime time de El Trece con el Cantando 2020 acompañado por Laurita Fernández, y mientras la producción de Laflia sigue ajustando detalles de cara al debut, él se encarga de revelar más nombres de las figuras que participarán de este programa en el otro ciclo que conduce, Los Ángeles de la Mañana.

El periodista indicó, luego de varios minutos de suspenso, que las actrices Leticia Brédice y Esmeralda Mitre fueron convocadas al reality, al igual que una profesional en cuanto al canto, ya que Melina Lezcano, líder a Agapornis, también recibió el llamado de Federico Hoppe y Pablo El Chato Prada.

Encendiendo la mecha de la polémica por todo lo que concierne al escándalo entre Martín Baclini y Cinthia Fernández, el conductor reveló que Agustina Agazzani, actual pareja del empresario que se había bajado de la edición de este año del Bailando, también fue invitada a participar del próximo estreno del canal de Constitución.

Andrea Politti podría tener doble participación en los programas de Laflia, ya que además de conducir Corte y confección, es otra de las convocadas a participar de la competición que vuelve a estar al aire en la Argentina tras ocho años de ausencia.

Por otro lado, una de las figuras de la farándula local que más trascendencia tomó en las últimas semanas se bajó del Cantando: Romina Malaspina, quien fue a LAM para contar el motivo de su decisión.

“Vengo a anunciar que no voy a ir. Me agarró desprevenida y siento que no voy a poder. Estoy con el noticiero, que recién arranco, y quiero dar el 100%. Además me da pánico”, indicó la conductora de Canal 26 en el estudio del ciclo de espectáculos de El Trece.

Con respecto al jurado, la primera figura que ya confirmó que ocupará una de las cuatro sillas disponibles es Karina, la princesita, que viene de ser parte del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli el año pasado, cuando llegó a la semifinal, donde fue eliminada por Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, quienes luego se consagrarían campeones en la final contra Flor Vigna y Facu Mazzei.

L.L.

