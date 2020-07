Las declaraciones de Baby Etchecopar sobre Cristina Fernández de Kirchner en La Noche de Mirtha (El Trece) tildándola de ser un “cáncer” hechas semanas atrás siguen teniendo repercusión, y Miriam Lewin, quien está a cargo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue contundente contra este conductor de televisión y radio y afirmó que desde su organismo se apunta a un cambio cultural y que este “no sea escuchado”. Esto derivó en una fuerte respuesta de la figura de A24 en su programa, Basta Baby, donde hizo un editorial preguntando si “lo van a desaparecer” y recordó la escandalosa cámara oculta que le hicieron en Punto Doc a Alberto Ferriols durante el año 2004, exmarido de la fallecida Beatriz Salomón.

La funcionaria habló tras la divulgación de una solicitada contra los “ataques a la prensa” firmada por más de 300 periodistas y aseguró que considera que el derecho a la libertad de expresión no está siendo vulnerado en la República Argentina. “Si algún colega siente que es así, lo convoco a que lo denuncie en la Defensoría y obviamente nosotros vamos a estar del reclamo”, sostuvo en diálogo con Alejandro Bercovich, Noelia Barral Grigera, Alejandro Wall y Nahuel Prado en Pasaron cosas (Radio con vos, FM 89.9), para luego remarcar una diferencia con los “discursos de odio”.

“Nosotros recibimos denuncias a partir de los dichos de Baby Etchecopar en el programa conducido por Juana Viale, es decir el programa de Mirtha Legrand, en el que se refirió a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, diciendo que era un cáncer, que tenía que ser eliminada de la política argentina, que era una mujer sola y que se mira al espejo diciendo ‘¿a quién voy a decapitar?’. Yo quiero remarcar que no solamente denunciaron este hecho diputadas y senadoras, y que fueron tomadas en su calidad de ciudadanas, sino varios particulares que se sintieron molestos y ofendidos por estos. El área de protección de derechos de la Defensoría trabajó sobre esto y se llegó a un resultado que se le comunicó a la licenciataria -Canal 13– y la producción. La propuesta es una capacitación en esta cuestión que tiene que ver con la violencia política hacia la mujer”, reveló Lewin al respecto de las consecuencias de las frases del periodista de Radio Rivadavia.

“En el caso de Cristina, el umbral de protección que ella tiene como funcionaria es muy bajo. Es pasible a ser objeto de estas agresiones y tiene otros resortes para defenderse, pero la agresión no fue solo para ella, fue por extensión hacia otras mujeres que quieren o tienen aspiración de participar en política. Si eso se le dice con tamaña virulencia a la vicepresidenta de la Nación, ¿qué efecto tiene esto en la voluntad de participar en política de alguna militante o activista de un comedor de La Matanza, supongamos?”, argumentó la mujer especializada en periodismo de investigación.

“El caso de Baby es anacrónico, es un caso al que nosotros apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad. Por eso hablamos de cambio cultural. Yo cuando empecé a trabajar en Radio Nacional, en 2006, nos la pasábamos, y me incluyo, celebrando chistes estigmatizantes hacia las diversidades sexuales. Esto era socialmente aceptable, hoy es inaceptable”, continuó la exintegrante de Telenoche Investiga y Punto Doc, entre otros recordados ciclos.

No es restringir la libertad de expresión, sino mejorar la calidad del debate democrático.

“Baby Etchecopar tiene 24 denuncias desde 2013 en la Defensoría del Público. Y la Justicia fue la que hizo que en su espacio se emitieran micros feministas. También hubo denuncias en el INADI”, explicó la titular del organismo público, recordando la probation dictada a fines de 2018.

“¿Son solo las mujeres víctimas de este discurso que podemos llamar de odio? No, también son objeto los migrantes, habitantes de barrios populares o villas. Es una persona que promueve la discriminación, y los estereotipos, emite discursos que son realmente peligrosos y más en este contexto, porque cuando salgamos del aislamiento y nos encontremos con la economía en la situación en la que está, seguramente habrá sectores de la población que pensarán que los migrantes vienen a robarnos el trabajo o que llegan al país exclusivamente a delinquir y que tienen conexiones con el narcotráfico. Hay que estar alerta porque somos una sociedad con una democracia relativamente joven. Desde la Defensoría apuntamos a que esos discursos ya no sean aceptados socialmente, que sean considerados anacrónicos, pertenecientes a otra época. ‘Este discurso atrasa, no me hace reir, no me hace indignar, no me hace creíble’. Por eso hay que desarrollar audiencias críticas”, consignó Lewin.

“No es restringir la libertad de expresión, sino mejorar la calidad del debate democrático. No estamos tratando de silenciar a alguien que piensa distinto, sino evitar este tipo de discursos”, concluyó Miriam.

Usted le arruinó la vida a Beatriz Salomón

Durante la noche de ayer, Etchecopar respondió con los tapones de punta. “Mire, señora Lewin, la única anacrónica que conozco es usted, que de los Montoneros para acá viene haciendo historia. A usted, a Bonafini, Carlotto y toda la cría, yo no tengo la culpa de que haya sido montonera y empuñado un arma al frente de la tropa, porque es su historia. Yo no tengo la culpa de que no me hayan llevado a la Escuela Mecánica de la Armada“, comenzó su descargo el presentador de televisión.

“Usted dijo algo terrible y se le cayó una sota. Dijo que había que apuntar a que nadie me escuche en la Argentina. Para eso le dieron ese conchabo que tiene en el Gobierno, el comité de la palabra. Porque yo me puedo aguantar que diga muchas cosas de mí, incluso lo que dijo Cristina de mí: que soy misógino, haciéndome popular por la misoginia para poder pegarme, porque no pueden decirme que soy ladrón. Me causa realmente estupor que usted se enganche en esto. Porque si con esa predisposición va a manejar el conchabo ese que le dieron, estamos perdidos todos los que no pensamos como usted. Anacronismo es currar 40 años con los desaparecidos. Es creerse que porque ustedes fueron montoneros, los que estamos en frente somos pelot…, es haber destruido la paz en los 70’s y volver por todo en 2020″, sostuvo Baby.

“Señora Miriam Lewin, con todo respeto, ¿cómo va a hacer usted para que no me escuchen? ¿Me va a desaparecer? ¿Le va a sacar los televisores y las radios a la gente? Yo me preguntaría por qué tanta gente me escucha mí y cada vez menos gente los escucha a ustedes”, continuó el conductor.

“Yo el peor acto misoginia que conocí en la historia de la televisión lo hizo usted. Usted producía con Mario Pergolini y le destrozó la vida a mi compañera Beatriz Salomón. La arruinó y arruinó a las dos hijas, y usted no tuvo ni la dignidad de pedirle disculpas. Y mi compañera se murió de un cáncer. Por eso nombré cáncer en lo de Mirtha y Juana, porque no hay nada más nocivo en el mundo, y tampoco hay nada más nocivo que perseguir a un periodista y adoctrinar la gente. Usted viene a adoctrinar al pueblo”, sentenció el mediático.

