Argentina suele estar marcada por una tendencia “maniquea”, concepto histórico y religioso que, utilizado ‘vulgarmente’ responde a que no hay matices, todo es blanco o negro y, si bien en muchos otros temas suele verse con menor intensidad, no sucede así con la política, en donde rápidamente todos se profesan de un lado o del otro. La argentina peronista, de la no peronista se debatió en un escenario de constante contiendas con el correr de los años. Partiendo de este dato, podríamos decir que el fallido que le ocurrió esta noche al periodista Gerardo “Tato” Young en plena emisión de La otra vuelta (La Nación +) fue directamente proporcional a la reacción que obtuvo del otro lado de Juan Zabaleta, intendente de Hurlingam.

El funcionario estaba preparado para salir al aire en el ciclo que timonea el escritor para profundizar y ampliar detalles sobre la compleja situación que esta viviendo su barrio y el conorburano en general, tras 110 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio que lleva el AMBA y que no da tregua por el aumento de casos por COVID-19 día tras día.

“Está en comunicación con nosotros el Intendente Juanchi Zabaleta, ¿cómo estás? acá Tato Young te saluda y todo el equipo de Cambiemos…”, lanzó el conductor al presentar al funcionario peronista, y al darse cuenta de su fallido en vivo, automáticamente se corrigió muy incómodo, principalmente tras ver la cara de sorpresa y la risa que disparó el político que se encuentra en la vereda contraria al partido de Mauricio Macri.

“De Cambiemos – repite y se ríe Young- los de la Otra Vuelta, estaba hablando de Cambiemos justo“, se justificó ante el error que a los pocos minutos trascendió a las redes sociales.

