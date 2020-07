A pesar de continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país debido a la pandemia por coronavirus, Moria Casán habló de sus próximos proyectos laborales y anunció que tiene previsto hacer una película para Netflix junto a Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts y padre de Emma Roberts.

“Me hablaron de Netflix y ya tengo una parte del proyecto para hacer una película donde hay una colombiana, una argentina -que sería yo- y una ecuatoriana con el hermano de Julia Roberts. El libro está muy bueno, es como un thriller erótico”, contó en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

“Va a ser apenas se abra todo”, explicó en referencia a la cuarentena aún vigente en Argentina y parte del mundo.

En cambio, se mostró lejos del Cantando por un Sueño, certamen por el cual su nombre circuló como una de las posibles integrantes del jurado. “Por primera vez, no tengo muchas ganas de trabajar”, reconoció ante la situación diaria que demandaría un programa como el certamen, y reveló que “generalmente hablamos con (Marcelo) Tinelli y él mismo siente que si llego a volver en algún momento va a ser con otra cosa que no sea ser jurado”, lanzó dejando abierta la puerta de su gran regreso a LaFlia.

“La One” también se refirió al pedido que le hizo al Gobierno de Alberto Fernández para poder transmitir por la TV Pública un concurso de Drag Queens: “Todavía nadie me llamó, pero tenemos trato directo con Fabiola (Yañez). Yo nunca pido nada en mi vida, no me gusta pedir, pero me parece que esas minorías, que están siendo siempre relegadas, si se supone que somos todos inclusivos, habría que pasar en la tele pública el concurso que voy a hacer por streaming. Voy a elegir una drag queen federal”, afirmó.

Moria sostuvo que se trata de “un arte muy disruptivo y muy vanguardista”, y se refirió a la posibilidad de que la TV Pública acepte la propuesta: “No sé cómo se maneja la tele pública. Yo supongo que un espacio para las drag queen de todo el país me lo van a dar, sino le van a dar la espalda a las minorías. Yo ya hice el concurso de drag queens en Incorrectas. El que salió ganador es muy amigo de Estanislao (Fernández), que tiene muy buena onda conmigo. A mí me gustaría un espacio donde se pueda ver todo lo que es ese arte, que es muy teatral, es increíble”.

Por otro lado, habló del concepto de “diva” que se suele asociar a Mirtha Legrand, a Susana Giménez y a ella: “No me siento para nada, soy muy cable a tierra. La más diva de todas es Legrand. Susana Giménez es diva también, pero al estilo americano. No se juega nunca por cosas ella, salvo decir que es de un partido o de otro, pero yo nunca la vi en un compromiso. A Susana no le gusta la pelea, no está en su naturaleza. Entonces, aunque le planteen batalla ella no contesta, lo deja pasar. Mirtha es más contestataria y aprendió a serlo a través de la tele. Además, es una mujer que ha trascendido el cine blanco y negro. Es una verdadera estrella”.

“Yo soy más rockera. A mí Fito Páez y Charly García me dicen que soy lo más rock de este país. Y después de que estuve presa, ya me consideran la celebrity máxima. Es lo que me faltaba para ser celebrity: ¿Viste que todas las celebrities estuvieron presas alguna vez?”, bromeó.

L.M

