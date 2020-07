Teniendo en cuenta que las últimas semanas Samanta Casais había estado en el ojo de la tormenta ya que no había revelado que había trabajado en Café San Juan y que había participado en programas de TV, la producción de Bake Off Argentina (Telefe) fue la de descalificarla y dar como ganador a Damián Piel Basile, su competidor. Si bien ya había trascendido esta acción días antes, lo que los usuarios en las redes sociales no perdonaron fue que la producción expusiera a la participante sin hacer autocrítica.

“Muchachos de la producción de Bake Off, para la próxima no cuesta nada revisar unos minutos las redes sociales de los candidatos antes de darles el ok. Se sentaban dos minutos, y nos ahorrábamos este drama”, “Habiendo terminado Bake Off, quiero a la producción y los del casting pidiendo las correspondientes disculpas y admitiendo su imbecilidad”, “No superó la bajeza de la producción de la humillación pública de una participante de Bake Off”, “Se mandaron un moco, no se hicieron cargo y le hicieron pasar un mal rato a la piba”, “Tendrían que estar parados ahí los que hicieron el casting, no la piba”, fueron algunos de los descargos furiosos acerca del desenlace que le dio Turner Latin America al reality pastelero al caso de la finalista.

Sucede que, el programa ya había sido grabado en 2019 y Casais se había consagrado como la ganadora. Sin embargo, luego de trascender que había omitido dos datos claves en la declaración jurada al ingresar al programa, el premio entregado por Telefe cambió su curso drásticamente y convocaron a ambos participantes, Samanta y Damián, para volver a los estudios donde se grabó el programa y fue allí donde los jueces Cristophe Krynowis, Damián Betular y Pamela Villar comunicaron que “fue una decisión compleja” por los “rumores que cuestionan la transparencia del programa” y finalmente se conoció la noticia de su descalificación.

Luego de que los jueces le explicaron a la participante que “sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros, además negada en el formulario de inscripción y eso infringe las reglas del concurso” motivo por el cual no recibiría el premio, ni el título a la mejor pastelera del país, Casais prosiguió a defenderse y remarcó que nunca estudió nada, que no es profesional y que solo trabajo en un emprendimiento chico familiar. “Soy soy humana, cometí un error y lo admito. Pido disculpas”.

Tras el tenso momento en el que Samanta debió exponerse en cámara frente a los jueces, su compañero de competencia y toda la audiencia del reality, los fieles seguidores del programa se enfurecieron con el cuadro incómodo que la producción le hizo vivir, según sostienen, por una expuesta “falta de investigación” a la hora de tomar a los participantes. “Los de la producción la tiraron a la piba a los leones del escarnio público para no hacerse cargo de que ellos no chequearon que los participantes cumplieran las reglas”, lanzó furioso un usuario en la red del pajarito, opinando al respecto, dejando en claro que dejaron que Samanta se comiera sola la polémica entera.

Tras el escándalo y el giro rotundo de la final, Turner emitió un comunicado en el que informó: “Siendo de público conocimiento la difusión en redes sociales y en otros medios de material que dejarían en evidencia posibles falsedades incurridas por parte algunos de los participantes durante el estadio de inscripción, la Producción dispuso la revisión exhaustiva de los datos aportados por todos/as los postulantes seleccionados, conforme a los requisitos de participación exigidos por el programa”.

En esa misma línea detalló: “Como resultado de dicha averiguación, se constataron dos omisiones de información por parte de una de las 14 participantes y finalista del certamen, Samanta Casais, en la etapa de presentación de su respectiva solicitud de inscripción, la cual conformaba una declaración jurada. A saber, en el formulario ‘Primera etapa presentación de solicitud de inscripción’ puntos 2 (i) y 3 (e), la postulante manifestó respectivamente: no haber trabajado alguna vez en el campo relacionado con alimentos/cocina, pasado o presente y no haber estado presente y/o participado en algún programa de televisión con antelación al momento de la postulación”.

Luego de realizar la respectiva investigación , afirmaron que lograron constatar estos dos postulados y se encontraron con “inconsistencias entre los datos suministrados y los hechos constatados”, motivo por el cual “Turner Argentina en su calidad de Productor decide descalificar a Samanta Casais del certamen, mientras procede a otorgar el primer premio al participante que obtuvo el segundo lugar dentro del concurso, Damián Pier Basile”.

Más allá del intrincado momento que se tejió entre la producción y Samanta, Turner especificó en su comunicado que “los hechos referidos de carácter reglamentario-administrativo, de ninguna manera desdibujan el enorme talento de Samanta Casais en la pastelería, como así tampoco su calidad técnica y creativa en la mesa de trabajo del programa”.

En lo que respecta a en referencia a las versiones que circularon sobre el posible profesionalismo de Samanta Casais y de otros de los participantes, la Producción aclaró: “Entendemos como pastelero aficionado y/o amateur aquella persona cuya principal fuente de ingresos NO provenga de la actividad de la pastelería y/o panadería, siendo ésta la situación de la participante, por encontrarse trabajando como empleada administrativa de una firma petrolera. Esto deja por cerrado el debate amateur/profesional y sustenta su descalificación únicamente por omitir información al momento de su inscripción”.

Luego expusieron en su comunicado, palabras que enfurecieron a los fanáticos, dado que se contradice con lo que hicieron que fue dejarla a ‘vista de todos’, según manifestaron en las redes. “No compartimos aquellas manifestaciones agresivas y repudiamos el escrache mediático hacia cualquiera de nuestros participantes. Justamente la esencia de este certamen pone foco en las virtudes de cada uno sin alentar la confrontación entre ellos, incentivando a este grupo de 14 reposteros aficionados -de todas las edades- a perfeccionar su talento de la mano de tres mentores de enorme renombre”. Finalmente felicitaron a Damián, quien se consagró ganador del ciclo de TV y cerraron la cola de debates, o al menos, eso creyeron que sucedería.

