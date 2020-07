Cecilia Roth cuestionó la carta de Adrián Suar a los empleados de Polka, su productora, donde habla de la dramática situación que atraviesa la empresa frente a la crisis desencadenada por la pandemia de coronavirus, que acentuó la crisis económica venían teniendo hace unos años.

“Ahora ya no alcanza con las ganas o con la voluntad. Desconozco hacia qué Polka estamos yendo (…) Producir en estas circunstancias se ha vuelto muy difícil pero hemos hecho el mayor de los esfuerzos para apostar a la ficción.”, expresó Suar en un mail que envió a 300 trabajadores de la productora que comanda. “Hoy Polka está haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos”, admitió luego, quien frente al incierto y poco alentador panorama, se debate entre cerrar la empresa o realizar una reestructuración fuerte para poder sostenerla.

Tras la misiva 2.0, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Ceclia Roth se mostró crítica, y cuestionó al productor. “No comprendo esta provocación de los empresarios de ‘no hagamos nada más’”, lanzó.

“No entiendo lo que pasa con la ficción, la verdad que no entendí esa carta. Personalmente, me parece todo lo contrario… Se está haciendo tanta ficción en el mundo ¿Qué pasa en Argentina que no se produce, que no se paga? ¿Porqué no puede ser mejor de lo que era en lugar de peor? ¿Cuál es la razón? Creo que no es una cuestión económica”, interpeló la actriz al referirse al rol de los empresarios de la industria audiovisual nacional.

“Es muy fuerte que alguien diga que lo que tuvimos hasta ahora no se va a poder hacer nunca más”, afirmó en referencia a otro extracto de la carta donde Suar asegura que “Aquella ‘televisión’ en la que comenzamos, la que ofrecía 350 horas de aire por año (…) no existe más”.

Asimismo consideró que las proyecciones negativas sobre el futuro de la industria son un error, y argumentó que “tengo la impresión de que este gobierno apoya más a la cultura que el gobierno anterior, y no entiendo por qué la presunción a futuro es peor de lo que pasó hasta ahora. No me entra en la cabeza”. Aclaró entonces que “no tengo una postura sobre este tema porque no comprendo esta provocación en cierta medida de los empresarios ‘no hagamos nada más’, ‘no arriesguemos’, ‘no nos juguemos’”.

“Tenemos un recurso humano delante y detrás de cámara que no nos podemos perder. Es muy fuerte que alguien diga que lo que tuvimos hasta ahora no se va a poder hacer nunca más”, destacó en nota con el ciclo radial Por si las moscas.

Para cerrar opinó que “tengo la impresión que desde algunas productoras, incluso esta (Pol-Ka) se bajó mucho lo que se cobraba, las horas de trabajo no se respetaban y si eso se baja más estamos en la lona. La Asociación de Actores pidió mucho que esto se resuelva, porque había mucha gente que no tenía ni para comer, hubo derrumbes económicos fatales en nuestro gremio”. “Eso todavía no se arregló. Yo hace 10 años no trabajo en Pol Ka, pero creo que hay talento en todas las áreas y si no se potencia haciéndolo es una gran macana”, concluyó.

