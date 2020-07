Baby Etchecopar tuvo inconvenientes técnicos para iniciar su show onlined del viernes por la noche, y culpó “al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner” de hackaearlo para censurarlo.

A través de un video, Baby explicó que las demoras para arrancar su show online “Baby Presidente”, que trata de “la libertad de expresión y de los 70 años de peronismo en la Argentina”, se debían a un intento de censura: “El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nos hackeó todos los servidores de Plateanet, por eso estamos con una demora para salir al aire. Vamos a salir desde otro servidor, igual vamos a llegar a su casa y le vamos a contar todo lo que está pasando”, aseguró en un video publicado en sus redes sociales, donde, además, comparó a la Argentina con Venezuela.

“Esto es Argenzuela: en Venezuela prohibieron hasta a Infobae y acá, a Baby Etchecopar. El comienzo de la censura a los medios”, advirtió el periodista cuyo unipersonal -que se transmitía vía streaming– estaba previsto para las 22.30 pero comenzó 23.30.

La situación generó una lluvia de mensajes, y el tema se terminó haciendo tendencia en Trending Topic en Twitter.

Una vez iniciado el show, por la plataforma Vimeo, Baby dijo: “El gobierno K nos hackeó los servidores. Los tres servidores fueron hackeados. Quiero decirles que este es el comienzo de Venezuela. Nos hackearon para que yo hoy no salga al aire a hablar de ellos“, dijo ante una audiencia, según contó, de más de 50 mil personas.

Luego, Etchecopar continuó su monólogo contra CFK, a quien semanas atrás tildó de “cáncer”, lo cual le valió una denuncia por violencia (verbal) de género por parte de diputados y senadores del Frente de Todos: “Yo iba a entrar riéndome y haciendo un chiste que lo recaudado de esta función era para la fundación de Cristina Kirchner, que está pobre y que le fue mal ahora en cuarentena y no pudo trabajar con su estudio de abogados. Pero la verdad, dicho sea de paso, me calenté para la mierda y voy a hablar de ella. Lo iba a hacer al final, pero lo voy a hacer ahora”.

“Cuando el que te juzga es más inmoral que el juzgado, un país se va a la mierda como se fue éste. Hoy nos hackearon los tres servidores de Plateanet los trolls de Cristina. En poco tiempo voy a poner en Infobae, en A24 y en Radio Rivadavia quiénes fueron, porque los van a perseguir”, aseguró el periodista.

“Hace cuatro años que sufro, sistematicamente, la persecución de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces. Aprovecho para avisarles que tengan mucho cuidado, porque así como Infobae fue prohibido en Venezuela, el Baby es prohibido en la Argentina. No esperábamos encontrarnos con tanta hijaputez. Igual no me van a callar y tampoco me van a meter preso como a Luis Majul”, arremetió. Y agregó: ” Yo no recibo de nadie información, es el criterio que hace que los deteste. Tampoco es el odio, es el amor a mis nietos, a sus hijos, al público, y a amigos que están en el exterior que miran lo que pasamos los argentinos por tener a estos delincuentes en el poder”.

“Es un papelón lo que se vive en la Argentina (…) Aunque sea Cristina la voy a combatir con un megáfono en una esquina, salvo que me haga lo de Nisman. No sé si lo hizo usted, pero salvo que termine con un tiro en la nuca…. Yo deprimido no estoy, ni pienso matarme“, dijo después.

Para mostrar que su show era en vivo, habló de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina, que en ese momento recién se conocía su desaparición “Este es el gobierno que estamos teniendo. Es mejor que un reloj, es el minuto a minuto de la corrupción”, indicó.

“Detesto a Hebe de Bonafini y a (Estela de) Carlotto. Detesto a todos los enemigos que han llevado al país a esta grieta que hace que nos odiemos tanto y que le tapemos la boca al de enfrente”, criticó, para luego referirse a la gestión de Mauricio Macri: “Tuvimos cuatro años de un gobierno sin pelotas, que no los metió en cana como debía ni les hizo devolver la guita que se afanaron. Ahora tienen mercenarios que van a la puerta de la radio a perseguir periodistas y nos quieren censurar”, comentó, luego de haber sido increpado por un militante kirchnerista en la puerta de radio Rivadavia días atrás.

A pesar de ir con todo contra CFK, Baby aclaró que “a favor del gobierno de Alberto (Fernández), que tiene que durar 4 años”. Y explicó: “Estoy en contra de que Cristina, sin haber sido condenada todavía en ninguna de las causas de corrupción, sea nuestra vicepresidenta y encima tenga los grupos de tareas fascistas que tiene”, concluyó el tema.

L.M

Galería de imágenes