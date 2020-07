La aparición del cuerpo sin vida enterrado y envuelto en una sábana de Fabián Gutiérrez y la confesión del asesinato por parte de tres detenidos genera conmoción en el plano político local, debido a que la víctima fue secretario de Cristina Fernández de Kirchner y un “arrepentido” en la causa judicial de “los cuadernos de las coimas”. En este contexto, uno de los principales periodistas de la señal C5N, Pablo Duggan, compartió fuertes mensajes en su cuenta de Twitter y causó revuelo, llevando a que su nombre sea tendencia en esa plataforma y reciba elogios y fuertes críticas.

“La maquinaria de irresponsables y fantasiosos ya había empezado a inventar historias sobre la desaparición de Fabián Gutierrez. Es un lamentable caso policial, nada más. Pero los que caranchean con las muertes seguirán mintiendo”, fue el primer comentario que lanzó el conductor de televisión, minutos después de que hallaran al exfuncionario muerto, y que el juez del caso, Carlos Narvarte, comunicara que puede tratarse de un crimen pasional y extorsivo, ya que uno de los presuntos homicidas dijo tener una relación amorosa con el hombre que estaba desaparecido desde el jueves.

El periodista continuó y apunto contra el exlegislador del Pro y Secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, Iván Petrella, que puso sobre la mesa la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“¿Cuantas personas que testificaron o iban a testificar sobre la corrupción kirchnerista murieron en circunstancias peculiares? Nisman, el caso más escandaloso. Pero también (Horacio) Quiroga, (Aldo) Ducler, (Héctor Osvaldo) Goncalvez Pereyra, y ahora Gutiérrez. No sé si me falta alguno”, señaló el político, a lo que Duggan contestó: “Nunca falta un irresponsable exfuncionario que hable de Nisman sin tener idea. Es peor porque Iván es un tipo inteligente. No des pena que eso ya lo hiciste en el gobierno”.

La maquinaria de irresponsables y fantasiosos ya había empezado a inventar historias sobre la desaparición de Fabián Gutierrez. Es un lamentable caso policial, nada más. Pero los que caranchean con las muertes seguirán mintiendo. — Pablo Duggan (@pabloduggan) July 4, 2020

Nunca falta un irresponsable ex funcionario que hable de Nisman sin tener idea. Es peor xq Ivan es un tipo inteligente. No des pena que eso ya lo hiciste en el gobierno. https://t.co/ohh0csDIXo — Pablo Duggan (@pabloduggan) July 4, 2020

“Hablando de pelot… con incontinencia tuitera”, disparó el escritor del libro ¿Quién mato a Nisman? Al ver un tuit del profesor de la UBA, Daniel Sabsay, que mencionaba al fallecido erróneamente como “Fabián Muñoz” y aseguraba que “la figura del arrepentido se ve amenazada” por este crimen reciente.

Hablando de pelotudos con incontinencia tuitera: https://t.co/96dYHsZC5m — Pablo Duggan (@pabloduggan) July 4, 2020

“Fíjense cómo les gusta mentir. Son enfermos por la mentira. Inventan, fantasean, dicen cualquier cosa. Son incorregibles. Así hacen política. El aporte de Fabián Gutiérrez a la causa cuadernos fue nulo. No era testigo protegido. Desarmó la mentira de José López sobre que le había entregado los 9 millones de U$S”, sentenció el conductor de C5N, que además tildó de “delirio total” a un mensaje del escandaloso diputado macrista Fernando Iglesias que reza: “Juan se cayó. Lourdes se cayó. Alberto se suicidó. Fabián era homosexual y debía plata. Si no te la creés, estás lleno de odio”.

Fíjense cómo les gusta mentir. Son enfermos por la mentira. Inventan, fantasean, dicen cualquier cosa. Son incorregibles. Así hacen política. — Pablo Duggan (@pabloduggan) July 4, 2020

El aporte de Fabian Gutierrez a la causa cuadernos fue nulo. No era testigo protegido. Desarmó la mentira de José Lopez sobre que le había entregado los 9 millones de U$S. — Pablo Duggan (@pabloduggan) July 4, 2020

El delirio total… https://t.co/2UIKIAjt8J — Pablo Duggan (@pabloduggan) July 4, 2020

L.L.

Galería de imágenes