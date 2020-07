Cualquiera que mire atentamente la televisión puede darse cuenta de que hay dos marcas que son constantemente nombradas por varias famosas, y por algunos hombres también. Una es un “polvito” que se le echa a las comidas para supuestamente reducir los hidratos de carbono, y la otra es de unas proteínas. La formula suele ser siempre la misma: quien conduzca el programa le preguntará al invitado cómo hace para mantenerse tan bien, y este le contará de los beneficios del producto. Sin embargo, hay alguien que no quiere entrar en este negocio y que se expresó con fuertes exabruptos en las últimas horas, Connie Ansaldi, que justamente se encuentra alejada de la pantalla chica.

La expanelista de Intrusos, Morfi y Cortá por Lozano, entre otros programas, se manifestó en contra de muchas colegas y figuras del espectáculo y disparó un mensaje sin filtro a través de su cuenta de Twitter.

“Vengo a decir que yo no tomo ninguna proteína ni le echo ningún polvo a las comidas (más que los que me echan a mi) básicamente porque si no haces dieta saludable y gimnasia, nada de eso funciona”, sostuvo la influencer que abandonó la televisión el año pasado para abocarse a sus proyectos personales de comunicación.

“Eso. Les mando besos, la radio está buenísima”, concluyó la morocha con humor, causando la alegría de muchos usuarios de la red social del pajarito que expresaron estar cansados de ver la promoción que quiere pasar disimulada por la televisión, pero que al ser tan repetitiva logra todo lo contrario. Una de las personas que apoyó a Connie Ansaldi fue Yanina Latorre, quien tampoco parece estar conforme con esa publicidad, y le envió un afectuoso “Te amo” a su colega.

Días atrás, la experta en comunicación digital contó que solo volvería a la televisión para hacer un reality de emprendedores. “No la extraño en nada a la televisión. Sólo volvería a la tele si pudiera hacer lo que yo quiero y no lo veo posible, todavía nadie me dijo vení y hacé esto”, declaró en diálogo con Radio Mitre. Ahora ya sabemos qué dos productos no promocionaría la periodista en caso de regresar.

Vengo a decir que YO no tomo ninguna proteína ni le echo ningún polvo a las comidas (más que los que me echan a mi) básicamente porque si no haces dieta saludable y gimnasia, nada de eso funciona. Eso . Les mando besos la radio está buenísima. — 🅲🅾🅽🅽🅸🅴 (@connieansaldi) July 3, 2020

L.L.

