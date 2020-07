Disney volvió a perder de manera dolorosa a una de sus más jóvenes figuras, debido a que el actor mexicano Sebastián Athié, quien también brilló en producciones de Televisa, murió a los 24 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de un comunicado oficial que causó conmoción en ese país. “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de @ANDIMexico comunican el sensible fallecimiento del intérprete Sebastián Athié. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos”, informaron desde la organización, sin aclarar los motivos del inesperado deceso.

El artista al que hoy llora gran parte de Latinoamérica había saltado a la fama por encarnar a Lorenzo Guevara, uno de los protagonistas de la serie juvenil O11CE, perteneciente a Disney Channel y que se emitió entre los años 2017 y este 2020. Allí compartió elenco con varios argentinos, como por ejemplo, Dani Martins, Tato Quattordio, Agustina Palma, Juanma Muniagurria y Nicolás Pauls.

Nacido el 26 de julio de 1995, Athié también había sido parte de una las más exitosas telenovelas de su país que ha tenido gran trascendencia en la región, La Rosa de Guadalupe, e incursado en el mundo de la música, ya que en 2018 publicó la canción Hasta que vuelvas, junto con Javier Eloy Bonanno, y el año pasado lanzó el single Enloqueciendo. También cantó el himno de México en una presentación de su seleccionado nacional de fútbol.

La trágica noticia tomó por sorpresa y golpeó a miles de fanáticos, ya que hasta por la noche de ayer el actor mexicano se mostró activo en las redes sociales, compartiendo historias en su cuenta de Instagram con fotos de él o grabaciones de una videollamada con sus amigos y fanáticos. Sin embargo, uno de los rasgos más shockeantes de este suceso es el último comentario que compartió el joven en su Twitter, debido a que en este se hace alusión a la depresión.

‘Sleeping next to someone you love not only reduces depression, but it helps you live longer, and makes you fall asleep faster’ (“Dormir junto a alguien que amas no solo reduce la depresión, sino que te ayuda a vivir más tiempo y te hace dormir más rápido”), fue el último tuit que difundió a través de un RT.

