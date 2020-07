Hace rato que la relación entre Yanina Latorre y Bendita no es la mejor debido a los informes del programa sobre la panelista, el cruce que esta tuvo con Beto Casella y la posterior carta documento que ella envió a El Nueve. Pero ahora, la guerra se elevó a un nuevo nivel de la mano de Franco, hijo del conductor de televisión, quien lanzó explosivas declaraciones contra la rubia y la comparó con Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar.

En una transmisión de Instagram con Santiago Riva Roy, periodista de Crónica y exmovilero de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Casella sostuvo que la esposa de Diego Latorre es una de las personas que no le gusta ver en tele, al igual que los dos conductores de A24.

Sin embargo, el joven contó que la posibilidad de un café entre su padre y Yanina estuvo muy cerca. “Creo que en algún momento esa idea estuvo por parte de ella. Me pareció haberlo visto en algún medio, me pareció escucharlo en algún lado, pero por ahí me equivoco. Y si no fue así me encantaría. Yo no la conozco personalmente. Si es un personaje, bien. Pero si no lo es, me daría mucha pena. Aunque en todo caso, si fuera un personaje, también estaría mal que haya un programa en el que alguien diga ‘no me gustan los peronchos’”, señaló el entrevistado.

“Yo no soy peronista ni antiperonista, pero me parece que decir ‘no me gustan las peronchas rubiecitas’ o las ‘negritas zurditas’, como mucho, lo puede decir alguien en Twitter o redes sociales. Alguien si preparación, pero en un programa tan visto como Los Ángeles de la Mañana, donde te está viendo un montón de gente, muchos van a decir ‘no, no puede decir eso’, pero otros… viste, sos formador de opinión, loco”, expresó indignado el biólogo, recogiendo el estilo de algunas de las frases que la panelista de LAM dijo en su fuerte pelea con Julia Mengolini durante la semana pasada.

En un plano más lúdico, el hijo de Beto Casella contó que Lola Latorre le parece muy atractiva y que le gustaría estar en pareja con ella. “Agarraría a Yanina y le diría ‘Suegrita, ¿cómo le va? Venga ese abrazo’”, exclamó Franco Casella entre risas.

L.L.

