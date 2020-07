Como cada 3 de julio desde 1950, se conmemora en Argentina el Día del Locutor Nacional recordando el nacimiento de la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la radiodifusión, la Sociedad Argentina de Locutores. Y Tucumán A las 7, tiene al frente del medio a Carlos Rojkes, un profesional de los medios tucumanos que inicio su camino, justamente viviendo el amor por la radio y que hoy cuenta todo lo que sus años frente a un micrófono hicieron en su vida.

“Empecé en LV12 a los 16 años pero a decir verdad es una pasión que tenía desde chico, tal es así que a los 12 años cuando estaba en el primer año del secundario y estudiábamos con compañeros, el que llevaba la voz cantante y el que leía para los demás era yo”, inició.

“Por eso busqué la oportunidad hasta que la conseguí y se me dio a pesar de que en ese momento tenías que tener secundario completo y 18 años”, agrega.





“Mi primer programa fue Motores en Marcha, relatando automovilismo y leyendo noticias sobre esa disciplina y allí también me dieron la posibilidad de ir practicando (sin salir al aire) la parte comercial”, agrega Carlos. “Después sí pude hacer avisos, hasta que cumplí 18 y me sacaron la habilitación para ser locutor, previo examen. Y ahí empezó una carrera que realmente era mi pasión”.

Sobre sus primeros años, el conductor recuerda que hizo turnos en LV12 guiado por grandes personas y locutores. “Resigné algunas cositas como mis estudios universitarios aunque después los retomé y logré ser contador y con la radio empecé a lograr cosas que me parecían imposibles”, relató.

“Realmente para estar en la radio hay que sentirlo, es una cosa que te sale de adentro”, considera Carlos y recuerda: “Llegué a hacer turnos de fines de semana desde las 20 hasta la 12 o 1 de la madrugada y mis amigos me esperaban para salir a tomar algo o bailar y ellos me decían: ‘no entiendo cómo puede ser que estés sentado solo hablando frente a un micrófono, perdiéndote un montón de cosas’. Si no lo llevas adentro no lo podés hacer. Y es una cosa maravillosa, les expliqué”.

Otra anécdota viene a su memoria cuando recuerda su debut, ya con su carnet habilitado. “Fue en el turno de las 17 horas en LV12 y cuando llegó estaba una gran persona, mi gran amigo Jorge Biloti, que me enseñó un montón de todo esto. Con su seriedad habitual estaba cumpliendo ese turno y él me dice que a esa hora venía el informativo y que entonces cuando finalice el tema musical que estaba sonando lo anuncie y dé inicio al informativo. Y cuando finalizó la canción y se prendió el micrófono que decía ‘en el aire’, voy a anunciar el tema y siento una mano traviesa que me toca de atrás y me dejó mudo pero me repuse rápido y leí el informativo como tenía que ser”.

“Todo esto es práctica y otra de las personas que representaron mucho en mi carrera fue, Pepin Basualdo. Él me decía: ‘vos le hablas a un micrófono, a vos no te escucha nadie, hablale al micrófono y todo lo que querés y tenes que decir hacelo de la mejor manera posible porque el micrófono no te va a contestar te tiene que entender’. Fue consejo sabio, y que utilicé durante toda mi carrera”.

Después la vida dio otro giro y de LV12 pasó a la televisión. “Primero a Canal 10 en el año 1985 y toda la experiencia de la radio me ayudó para este desafío”.

“La televisión es otro mundo también maravilloso, que te enseña un montón de cosas pero a mi me vino bien la experiencia de los micrófonos y la pasión que sentí ahí”.

“Feliz dia para todos los locutores”, finalizó.