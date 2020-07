En la vida de Ivana Nadal parece no haber grises. Sus acciones en las redes o se festejan o las repudian. Esto último le sucedió este viernes luego de que la mediática comparta un video en el que hablaba de la importancia de incorporar la empatía a la vida de cada uno y lanzó una desafortunada frase que la dejó en el ojo de la tormenta de la que salió a defenderse en las redes sociales.

“Muchas veces uno me va a decir no tiene solución mi problema, porque mi problema es que mi papá murió boluda, ¿que querés que te diga?. Bueno quiero que lo sueltes, que sueltes todo ese dolor de que tu papá murió, quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque te separaste, porque te falleció alguien, puede ser tu hijo, puede ser alguien más grande, más chico, puede ser alguien que no sea tan pegado a vos, pero puede ser tu apoyo, soltalo“, indicó la modelo en un fragmento del video de casi 20 minutos que publicó en su Instagram y que generó un gran disgusto y revuelo en las personas que sufrieron antes o recientemente una pérdida de algún familiar y les pesa adentro.

Su comentario provocó múltiples reacciones al punto de que un seguidor se quedó sin palabras, solo se limitó a compartir el video y decir: “Se murió mi hijo, no hay nada más doloroso en el mundo e Ivana Nadal dice: ‘soltá a ese hijo que se murió”. Las respuestas a este usuario no tardaron en llegar y aseguraron que “se fue de mambo” con sus declaraciones. “Cada uno maneja el dolor como puede, tené más respeto”, “Esos temas necesitan contención, no a una piba que flashea Claudio María Dominguez”, “No pude seguir viendo este video, me hizo mal”, fueron algunas de las manifestaciones de enojo e indignación en la red.

Que falopa Ivana Nadal. En un post donde habla de empatía, con qué autoridad, desde qué lugar se le ocurre pedirle a quienes perdieron UN HIJO, a padres, un ser querido, que “suelten ese dolor”? Estos temas necesitan contención, no a una piba que flashea Claudio María Domínguez. — lamascarada (@lamascarada) July 3, 2020

Tras recibir durísimos comentarios de parte de la gente, Ivana Nadal salió a respaldar sus declaraciones y defenderse: “Buen día amores como andan? Espero que bien que se hayan levantado con buena actitud y tengan un lindo día, que estén transitando este momento de nuestra vida de la mejor manera y que siempre les quede un poquito de fuerza para sonreir. Para los que se levantaron cruzados y no me conocían y llegaron a mi último video cargado de negatividad y de odio , quiero decirles que no sé que está pasando o quien tergiversó mi mensaje , ni tampoco se cómo se construyó esta campaña de odio hacia mi , mi video o lo que quiero comunicar. Lo único que quiero hacer es desearles mucho amor, comprensión y compasión“.

En esa misma línea sumó: “Ojalá puedan ver este video y los otros que tengo subidos a mi IGTV y que se puedan dar cuenta que les deseo todo esto de corazón y que hago todo desde el amor y la comprensión, en medio de tanto odio y tanta mierda y negatividad y tantas cosas horribles que están pasando y van a seguir pasando. Aprendí a ver a la vida desde un lugar amable, lindo y me ayuda un montón y solo quiero ayudar al otro. Quien no quiera no vean el video, no compartan, no me sigan, no pasa nada. Pero dejemos de dar odio por favor, regalemos un poco más de amor dale, ustedes pueden“.

Recordemos que en el posteo de la polémica, al pie de publicación, la morocha había pedido que vean el video hasta el final y lo acompañó con un texto sentido: “Ojalá que lo sientas, que te des la oportunidad de estar bien. Que dejes de creer que no podés o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escúchame. No me juzgues ni te juzgues. Se empático. Te va a hacer sentir mejor que como te sentís ahora. Es mucho más fácil de lo que te imaginás y el resultado es inmenso y eterno”.

En el mismo hablaba de la importancia de la empatía. “Hay que darse cuenta que el otro ser es un ser humano igual que nosotros. Somos seres emocionales que estamos condicionados por la razón. Desde lo más profundo de nuestro ser sentimos, muchas veces por querer desglosar con la razón ese sentimiento que tenemos, nos termina saliendo mal y probablemente no recibamos la vida que hubiéramos merecido si seguíamos al corazón. Siempre que hablemos de otra persona estamos evadiendo algo que nos molesta o nos duele a nosotros. Entendamos al otro desde el amor, demos amor, vinimos con una misión y a dar amor, a ser felices”. Miralo completo.

