Cada vez faltan menos horas para que se emita por Telefe la segunda parte de la final de Bake Off Argentina, y así se confirmará finalmente si la producción del programa tomará alguna decisión con respecto a Samanta Casais, la participante que tuvo pasado como profesional en el Café San Juan y que se ganó el repudio de gran parte del público. A medida que las ansias crecen, los rumores crecen cada vez más, e impactantes versiones indican que la polémica pastelera no tendría un final feliz, y que además no estaría pasando por su mejor momento anímico.

Al igual que cuando comenzaron a aparecer las pruebas que muestran a la empleada administrativa siendo parte del local gastronómico ubicado en San Telmo y enseñando recetas en C5N, las redes sociales también fueron escenario para un debate entre dos periodistas sobre el reality conducido por Paula Chaves.

Según indicó Leo Arias, de Crónica HD, Samanta estaría descalificada, y la única duda de Turner, productora del ciclo que busca al mejor pastelero amateur, es si el premio será dirigido a Damián Pier Basile, el otro finalista, o si el jurado decide otra cosa una vez finalizado el show. Recordemos que Bake Off fue grabado a mediados del año pasado, por lo que los cambios en el desenlace deberían ser agregados por fuera de la emisión ya lista para salir al aire este domingo 5 de julio.

Adrián Pallares cuestionó la información de su colega, y se mostró en contra de contar el final del programa de Telefe, ya que hay muchos fanáticos con expectativas, pero Arias aclaró que esto solo se trata de un rumor.

Sin embargo, en Intrusos (América), el panelista Guido Záffora dio detalles del presunto estado actual de Casais, quien además quedó en el centro de la polémica por la divulgación de la causa judicial por un homicidio culposo.

“Ella está encerrada. El novio le maneja las redes sociales, su cuenta de Instagram. No puede hacer vivos. Vive en San Telmo, y más allá de la cuarentena, no puede salir porque si va al mercado, camina una cuadra, o sale a pasear al perro, la putean en la calle. Directamente. Samachanta, Samatrucha y Sachanta. Todos los hashtags que le han armado. Un horror, pobre piba”, reveló el integrante del envío de Jorge Rial, diciendo también que Samanta fue eliminada del grupo de WhatsApp de Bake Off.

“Ella es el COVID. La han catalogado como el mismísimo COVID”, agregó Rodrigo Lussich a modo de broma.

L.L.

Galería de imágenes