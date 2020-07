Cuando se encaró el 2020, Marcelo Tinelli iba a regresar con una nueva edición del Bailando que prometía ser escandalosa y llena de fuerza como todos los años. Sin embargo, la pandemia le cambió los planes tanto al conductor, como a su productora, Laflia, y a todos los profesionales que pertenecen a la compañía de El Cabezón. Si bien, en los últimos meses se barajó la posibilidad de regresar con la pista bajo medidas estrictas de protocolo sanitario, no se pudo y fue entonces que quisieron apostar por el antiguo formato de sketch que tenía Showmatch y grandes personalidades como Martín Bossi y Freddy Villareal ya se estaban preparando para poner en marcha grandes cuotas de humor.

Sin embargo, en medio de un viaje en el que navegan por aguas inciertas, el volantazo de último momento dejó al empresario y su empresa en un formato que no se emitía hace tiempo: Cantando por un sueño. Si bien ya trascendió que quien llevaría el timón del barco será Ángel de Brito en esta oportunidad, en las última hora Confrontados (El Nueve) dio a conocer posibles nombres que ya se estarían evaluando para el Jurado.

Según informó el periodista Gustavo Méndez el reconocido cantante, Luciano Pereyra, estaría en negociaciones con la productora. “Es un artista número uno, uno muy popular y están haciendo todos los esfuerzos para tenerlo sentado en el Jurado del cantando”. Por su parte, Pampito sumó su información: “Sí y además están negociando con Marcelo Polino, están viendo si lo pueden cerrar y están por cerrar con Nacha“.

Si bien todo está sostenido entre dos pinzas por los avatares de la cuarentena que hacen que los proyectos se vuelvan un tema a resolver en el día a día y no se puedan proyectar con certeza, finalmente todo parecería ir encaminándose para que LaFlia salga con un producto al aire en 2020, aunque muchos quedaron los trajes puestos, listos para salir a la cancha y fueron desplazados al banco de suplentes. En ese sentido aseguró el humorista Sebastián Almada en diálogo con El Nueve: “Ya nos habían comunicado esto hace como una semana, nos dijeron que estaba en stand by el humor. No es que nos sorprendimos con la noticia desde nuestras casas, ya nos habían avisado. El tema es la pandemia, sin esto hubiera sido todo diferente. Que se yo, capaz se pospone hasta el noviembre de 2048 todo esto”

En esa misma línea, tras ser consultado por Marina Calabró si se animaría a pasarse al Cantando, Almada contestó sincero: “Mirá ya que cambiaron de formato, de convocarme, iría de jurado, no a cantar yo ya no canto. Es una pena todo esto, ya habíamos empezado a laburar y a generar muchas cosas, incluso había hablado con vestuario porque tenía un personaje en la cabeza, pero bueno“.

Sucede que mientras los humoristas pasaron del calentamiento a colgar los equipos y esperar volver a ser titulares en algún momento, pasaron al frente los participantes que agarrarían el micrófono para salvar el 2020. Algunos de los nombres ya se dieron a conocer cmo el de Carmen Barbieri y Miguel Ángel Rodríguez, entre otros y en el mientras, el foco se va desplazando hacia el jurado que, además de los dos nombres mencionados, apareció en la escena Moria Casán como una posible figura, aunque Maxi Cardaci, su representante de prensa, negó rotundamente los rumores. ¿Cómo seguirá?

