El clan Maradona es un escenario de escándalos permanentes. Todo ronda al rededor de dos temas: los bienes y la salud de Diego. Por un lado, El Diez no afloja ni abandona la lucha judicial que mantiene con su ex mujer y madre de sus hijas, Claudia Villafañe, por los bienes que el asegura que su ex “le robó”. Por el otro, el astro tomo una postura extrema de enfrentamiento con sus hijas, Dalma y Gianinna, a quienes acusa de ponerse del lado de su madre y “declararle la guerra” también. Es por tal motivo que los enfrentamientos son constantes y el último de ellos se dio por que sus hijas reclamaron a su entorno que les pasen su nuevo número, que lo dejen de controlar y Gianinna aseguró que lo quería mandar a la Justicia para que el Juez entienda que tiene un problema con el alcohol.

A raíz de esto último, sin nombrarla, trascendió un audio que Diego le habría mandado a algún amigo o familiar de forma privada, en el que le habría respondido de forma categórica a Gianinna. “Escúchenme córtenla con eso de que estoy borracho, mi propia hija me lo viene a decir. Yo la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto la verdad me duele, pero no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí, me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen en este caso, no se enganchen”, recita el audio que se filtró y pasó este viernes Nosotros a la mañana (El Trece), en el que se aseguran que fue para ella.

“Solo la familia sabe lo que está pasando, pero que feo esto. Escuchar hablar a un padre sobre que la hija a los 15 años estuvo borracha, no tiene sentido. No es una guerra de que uno difame al otro. Igual esto es un audio que se filtró, capaz se lo mandó Maradona a su primo y ahí es otra la cuestión, pero no le veo el sentido de que haga esto”, opinó el Pollo Álvarez muy decepcionado de escuchar al astro mandar al frente un episodio que le ocurrió a su hija cuando era menor hace muchos años, que no tiene ni pie ni cabeza con la preocupación que tiene su familia por el consumo que le adjudican.

Recordemos que en las últimas semanas se conoció un polémico video del entrenador bailando en medio de un festejo mostrando sus partes con Verónica Ojeda. La mediática salió rápidamente a explicar que se trataba de un material viejo de cuando él había ganado un partido como DT y el video lo habría filtrado, según ella, alguien que quiso “hacerle un gran daño”. Al rededor de este hecho y los constantes mensajes y preocupación de sus hijas, fue Fernando Burlando quien aseguró que a Maradona lo tienen privado de su libertad y él contestó en un video “preso las pelotas”, aunque como no lo nombró, el letrado no se dio por aludido.

Pese a las dudas sobre su entorno, su consumo y el sentido de alerta por su estado de salud, fue Tomás Dente quien remarcó y recordó que el deportista está realizando un tratamiento con su médico personal, Leopoldo Luque, quien le tiene un gran afecto y admiración y lleva la absoluta carga de sacar adelante a un astro del fútbol, aunque según indicó el periodista, se tiene fe y sabe que “todo va a estar bien”.

Ese tratamiento incluye una dieta proteica, una caminata especial de 20 minutos al igual que el uso de una bicicleta del estilo escalada en la que realiza movimientos por 20 minutos para bajar de peso y fortalecer el sistema cardiovascular. Además, no estaría tomando alcohol, por lo que en 9 días bajo casi 4 kilos. Según afirma el profesional de la salud que lo acompaña: “La clave está en que se mantenga y tenga continuidad”.

“Yo lo admiro e inicie este tratamiento con él , porque hay que un sentimiento de afinidad muy grande. Le exijo a Diego como si fuera mi papá. Él está contento, ojalá que resulte todo bien, por el momento no quiero hablar mucho, para no apurar las cosas. Importa la continuidad y necesitamos estar focalizados. Ojalá entre todos podamos ayudar a Diego, es importante seguir con el tratamiento que hasta el momento fue muy positivo. El plan marcha a la perfección“, manifestaba el mensaje que el médico de Maradona le envió al panelista.

Además indicó que hay una prioridad en recuperarle la rodilla derecha que se encuentra afectada y en no permitirle que flaquee. “Lo más importante es sostenerlo para que no se caiga y guiarlo“, cerró el médico en su mensaje a Dente. Mientras por un lado su familia asegura que se alcoholiza, dato que el mismo médico indicó en una oportunidad en diálogo con Intrusos (América), el profesional que lo sigue acompañando para contribuir con su evolución, afirma que está siguiendo correcto el tratamiento, que está de ánimo, entrenándose e intentando recuperarse porque “su foco está puesto en el trabajo y en regresar a sus actividades“.

A.A

