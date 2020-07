Ayer a las 18.30 de la tarde, la provincia se quedó nuevamente sin servicio de trasporte público de pasajeros, por una huelga de choferes de la que se dio aviso dos horas antes del inicio del paro. Pero esta vez Tucumán no es la única región afectada.

En una reunión a nivel nacional, las provincias del interior decidieron iniciar esta protesta, a raíz de la falta de ago del salario anual complementario de la primera mitad del año y luego de que las primeras negociaciones fracasaran.

“Esto es consecuencia de cómo se marginó y continúa marginando al sector, desde hace mucho tiempo”, expresó al respecto Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), la otra parte involucrada.





“No se trata de millones, se trata de la sustentabilidad de un servicio declarado esencial y afectado por la pandemia con una caída del 70% en sus ingresos, y que estamos excluidos del ATP por ejemplo -el programa por el que Anses abona hasta el 50% de los salarios de las empresas afectadas por la pandemia-, que podría ser una de las grandes soluciones como recibieron muchas Pymes. Las Pymes de transporte lo necesitamos para que sea un puente hasta enero, cuando se anunciaría el nuevo esquema de subsidios por compensación tarifaria que serían equitativos y federales”, indicó el empresario.

Y sentenció: “Sentimos que hemos formulado todas las advertencias de que este sistema no podía sostenerse y, sin embargo, no fuimos escuchados. Tratamos de gestionar ante todos los gobiernos ayudas. No hablamos de rentabilidad, hablamos de compensaciones para poder sostener la actividad hasta enero. No estamos de acuerdo con la medida de fuerza que sea de forma inmediata”.

Por el momento, los colectivos paran hasta mañana cuando vuelvan a encontrarse las autoridades de las federaciones de empresarios del transporte, junto a representante del gremio de los choferes y del ministerio de Transporte de la Nación, encabezado por Mario Meoni, para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.