Natalia Oreiro sufrió un traspié como consecuencia de la pandemia de coronavirus y el aislamiento social y obligatorio que detiene a distintas industrias, en este caso, la del cine, ya que su más reciente proyecto que tenía previsto salir a la luz en abril y que había sido demorado para ser estrenado en julio, tuvo que volver a ser postergado de nuevo.

La noche mágica, cinta que la actriz protagoniza junto con Diego Peretti y Pablo Rago, volvió a cambiar su fecha de estreno con motivo de la cuarentena y el consecuente cierre de las salas cinematográficas de la Argentina, y ahora se espera que llegue a la cartelera el próximo jueves 20 de agosto.

Esta mala noticia se suma a las otra pálidas que protagonizó la uruguaya durante los últimos meses, cuando habló por primera vez de la enfermedad que sufre y no tiene cura: la misofonía, así como también del miedo que tiene por sus papás.

La cantante había contado en una entrevista con Telefe sobre el síndrome que padece y que trata de una reacción frente a sonidos como los producidos por el goteo del agua, la masticación y la explosión de un globo de chicle, o también los sonidos repetitivos, como por ejemplo, el golpeteo de un lápiz. Las personas que lo tienen pueden sentirse irritadas, enfurecidas o incluso sentir pánico.

“Es como odio al sonido, hay mucha gente que no lo entiende por qué te molesta el chicle. No es psicológico, es neurológico y no tiene cura. El chicle para mi es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo, por ejemplo, me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle, me pongo auriculares”, relató la artista que además de ser popular en Latinoamérica también es amada en Rusia por su música, películas y telenovelas, a punto tal que decidió tramitar su ciudadanía allí.

“Me sentí muy cerca de la gente, de su cultura e historia. La historia de Rusia es una historia poderosa, llena de valentía, coraje y resistencia”, sostuvo días atrás la conductora de Uruguay Got Talent, adaptación de su país natal del exitoso formato británico creado por Simon Cowell y que tuvo su versión argentina entre 2008 y 2011.

Hace algunas semanas, Oreiro también se había expresado sobre sus sensaciones por la situación que atraviesa el mundo por el Covid-19. “Estoy viviéndola con mucha paciencia, portándome bien y conteniendo a mi familia. Con alegría dentro de lo que se puede y manteniendo bien arriba la energía. No dejando entrar al miedo, informándome, pero no sobreinformándome porque la pandemia es algo peligroso, pero la sobreinformación y el miedo también”, aseguró la madre de Merlín Atahualpa, quien tiene ocho años de edad, en diálogo con Vivo por vos (El Nueve).

“Te agarra angustia, incertidumbre, hay mucha información dando vuelta. Al principio era algo que sucedía muy lejos, pero después se fue acercando. En mi caso me da miedo por mis padres, que son mayores de 70 y viven en Uruguay, aunque ellos se están cuidando”, explicó la esposa de Ricardo Mollo a ese mismo programa.

