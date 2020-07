Moria Casán fue entrevistada en A Dos Voces (TN) y no dejó títere con cabeza a la hora de responder, dado que además de opinar sobre la pandemia de coronavirus y otros temas de actualidad y política, como por ejemplo, el feminismo -expresándose a favor de la denuncia de Silvia Martínez Cassina contra Clarín– hizo público un pedido hacia Alberto Fernández y Fabiola Yáñez para poder desembarcar en la Televisión Pública y hasta se animó a preguntarle a Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano por sus erecciones, entre otras explosivas declaraciones.

Al ser indagada sobre el colectivo de Actrices Argentinas, la diva fue contundente. “Yo soy una feminista no agresiva de la primera hora, pero no me uno a ninguna manada. La manada me da a rebaño y que siempre tenés que pertenecer y abrazarte a una bandera, ponerte muy fundamentalista, y eso me parece muy abajo. O sea, cuando vos eras un espermatozoide, yo ya era Moria Casán, así que imaginate, mi amor. Sé defenderme como feminista y entré desnuda a un teatro, así que con eso te doy un master a cada segundo. Ir en manada las fundamentaliza mucho y no me gusta ninguna manada. No las registro. Solo registro las cosas que tienen cable a tierra, y a mí los discursos que tienen mucho de panfletario y un mix de cosas raras, no me gusta. Yo encuentro que la mujer es muy jodida y tiene muy poco de sororidad. Yo le digo soreteidad”, le dijo la actriz a los conductores de la señal de noticias, a quienes llamó cariñosamente Marcelito y Edgardito.

“Todas hablan del empoderamiento femenino, pero cada vez más se muestran con limitadas con el cerebro y en lo que muestran. Ellas mismas se cosifican sacándose fotos y luego se descosifican. Tienen un discurso muy raro y hembrista. Del ‘vamos a matar a un tipo o a varios’. Yo soy feminista, pero no agresiva. Pienso que tengo que estar al lado del hombre, ni adelante ni atrás”, añadió la conductora de televisión, que también expresó su preocupación por la gran cantidad de femicidios que hay en la Argentina, y que según ella podrían incrementarse por el aislamiento obligatorio.

“En las series de Netflix hay mucho narco, mucha falopa, Salen todos pensando que esa es la vida, ahora se vive ese mundo pantalla. Entonces salen a la calle diciendo ‘eh, yo soy un piola porque te patoteo’. Entonces la violencia está cada vez más engendrada. ¿Cómo hacés para pararla? No lo podés maquillar de ninguna manera”, continuó la morocha.

“A mí me asaltaron siempre en gobiernos democráticos”, respondió la One con respecto a la inseguridad, aclarando que utilizó esa referencia para explicar que vio el golpe de Estado de 1976 desde Madrid, España, y para pasar a relatar los robos que sufrió: uno a mano armada en 1973, otro junto al padre de su hija, Mario Castiglione, la extracción de un reloj y la última vez cuando delincuentes ingresaron en su casa.

“Ahora yo estoy en el Municipio de Ituzaingó, Parque Leloir, que lo amo. Hay una gran seguridad y la comisaría de la zona es extraordinaria. Ya me banqué que entraran en mi casa una vez con un revólver. En esos momentos me pongo en plan de observar, re tranquila. Manejé el robo y todo bien. Pienso en la necesidad de tener cosas, tener hambre. No sé, yo no ando en la calle para decirles, pero me robaron cinco veces”, contó Moria.

“Fui una de las pocas que creyó en Fabiola”

Cuando fue consultada sobre el presidente, la artista ofreció una respuesta peculiar: “Soy sincera. Que venga un japonés, que venga un oriental a acomodar todo esto”, y se explayó: “Esto no depende de los Fernández, de los Macri, ni todos los de antes que se fueron”.

“Este país es irracional, un ispa, no se parece a nada, como la General Paz no se parece de un lado ni de otro y como Córdoba no se parece a Rosario, ni nosotros a los de San Isidro. Nunca vi nada igual al argentino, somos la mezcla de todas las etnias, maravillosas e individuales, juntos, peligrosos y jodidos”, sostuvo Casán, que luego explicó cómo observa a Cristina Fernández de Kirchner.

“La veo en modo pausa, se ve que ha trabajado como loca, no pude creer cómo trabajó y trabajó. Cuando escuché que la fórmula era Alberto y ella dije ‘guau’. No necesité hacerme un lifting, quedás estirado de la noticia. Está Aníbal Fernández que es un personaje y conozco a Alberto, es encantador. Fabiola Yáñez, su mujer, fue vayaina mía en Incorrectas. Es súper culta y femenina, fui una de las pocas que creyó en ella, así que ahora podría pedirle algo para la Televisión Pública, porque de la Televisión Pública no conozco a nadie, por favor”, lanzó la exconductora de América.

“Me gustaría que venga el hijo del presidente como jurado”

“Y le pido, porque quiero hacer ahí un programa inclusivo. Señor Alberto Fernandez, señora Fabiola Yañez. Yo siempre he hecho muchas cosas, no dependí de ningún sobre y todo me lo gané con mi esfuerzo en el escenario. Me gustaría tener un espacio en la Televisión Pública porque voy a hacer por streaming un concurso de drag queens, la mejor de la Argentina. Yo amo los put.. porque soy icónica gay. Lo quiero en la Televisión Pública, creo en esas minorías porque siempre me sentí diferente. Son personas transgénero, sin género. Un arte tan perfomático y tan arte pop, y me gustaría también que venga el hijo del presidente como jurado”, declaró Casán haciendo alusión a Estanislao Fernández, quien se autopercibe con una identidad no binaria y bajo el nombre de Dyhzy.

“Sé que él es una gran drag queen, muy estiloso. Me gustaría que sea un programa abarcativo y bien federal”, agregó la entrevistada del programa de Todo Noticias con respecto al hijo del jefe de Estado y las ganas de que su proyecto salga por el canal estatal.

“Cada vez que quiero ver alguien que no conozco pongo a la TV Pública. El otro día puse y una docente escribió vaca con B. Creí que era Capusotto”, disparó la diva.

Debido a la distancia que la separa de su marido, Humberto Poidomani, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, la One explicó que mantiene sexo virtual con él. “Me lee a Nietzsche y yo me toco”, reveló Moria, causando la sorpresa de los dos conductores de TN.

“Nosotros nos calentamos con las neuronas. El sexo no es que ya está, forma parte de nuestras vidas, está sobrevaluado. La gente ni hace sexo ya y se tienen que levantar a alguien por este aparatito de la tele”, siguió la exvedette.

“¿Cuántas erecciones han tenido en este mes?”

“Chicos, si les pregunto cuántas erecciones han tenido en este mes, ¿ustedes me lo saben responder?”, les consultó Moria a los dos periodistas del Grupo Clarín, que tuvieron que elaborar rápidamente una respuesta.

“Yo estoy en mi mejor momento”, aseguró Alfano, mientras que Bonelli fue más modesto y contestó con la frase “andamos bien” con una sonrisa.

“A vos te tengo como bravo, Bonelli, y a Edgardo tanto no lo conozco, Son divinos, tienen que reírse más. Déjense de joder, están ahí muy estructurados”, les recomendó la One a sus interlocutores, antes de seguir con el reclamo que hizo la conductora de Noticiero Trece, que acusó al Grupo Clarín de “acallar voces”.

“Yo la apoyé a esta chica, Silvia Martínez, que dijo que tiene que haber más minas ahí, eh. Más minas en el noticiero, pongan mujeres, pongan vayainas”, lanzó la figura del espectáculo, a lo que los conductores asintieron para esquivar la polémica.

La entrevista cerró con la diva hablando de su hija, Sofía Gala Castiglione, y sus nietos, Helena y Dante, y también elogios para Sergio Berni, mientras que al ser indagada sobre la investigación y causa judicial contra el doctor Rubén Mühlberger, contestó que él “la mantiene divina” y que “ella no se mete en esas cosas”.

L.L.

