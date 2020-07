Los dueños de salones de fiestas decidieron poner una fecha para reabrir sus locales pese a no contar con la autorización respectiva.

“Entre todos los salones decidimos reabrir el 17 de este mes porque estamos entre la espada y la pared, o quebramos o abrimos”, advirtió Julio Heredia, propietario de uno de los salones, quien agregó que ya presentaron “todo lo que debían y no tenemos ninguna respuesta”.

En este marco, los dueños de salones de fiestas junto a mozos, Djs, animadores y decoradores decidieron salir a la calle para reclamar la reapertura de la actividad.





“La situación nuestra es muy crítica, tenemos ya 30 salones quebrados, 50 que están en la cuerda floja y no tenemos ninguna repuesta del gobierno. Nosotros llevamos prácticamente seis meses parados, ya que enero y febrero es temporada baja, y estoy hablando de los salones de mediana y baja escala y los infantiles”, indicó.

Según Heredia, “son 15 mil familias que están sin trabajar y sin ningún argumento porque ya están trabajando los bares, las confiterías bailables, las peñas y nosotros no podemos trabajar. No entendemos el porqué. La Cámara de salones ya presentó un protocolo y se reunieron con la ministra de Salud y no hubo ninguna respuesta”.

Para finalizar, dijo que buscan ser recibidos por las autoridades del Gobierno para obtener “una fecha de cuando volver a trabajar porque necesitamos un tiempo para captar nuevos clientes y volver a trabajar. Lo único que le pedimos al Gobierno es que nos de una fecha y que nos permita trabajar porque estamos al borde de la quiebra”, reiteró.