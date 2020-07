A algunos la cuarentena los separó , a otros los unió más y a quienes estaban solos los dejó sensibles en su mayoría. Sin la posibilidad de poder dar un beso, un abrazo, compartir momentos con otro o conocer a alguien más, los ex se volvieron un escenario recurrente de esta cuarentena. Es por este contexto que Florencia Torrente confesó en diálogo con Pampita Online (NET TV) que no se contuvo y le mando un mensaje a una ex pareja con la que tuvo una sólida relación.

Si bien se frenó toda la actividad teatral y la producción de ficciones, la hija de Araceli González logró darle una vuelta a la crisis que tacleó a la industria del entretenimiento y mientras los productores teatrales esperan la aprobación del protocolo para volver a levantar el telón en CABA, muchos actores, al igual que Flor, realiza funciones via streaming. Mientras mantiene su cabeza ocupada ahí, el que necesita más atención se ve es su corazón y sobre esto mismo le consultó a la morocha Barby Franco.

“Yo quiero saber cómo está el corazón de Flor. Si está bien, si está atendido”, lanzó la panelista para el magazine que lidera Pampita y recibió la automática respuesta de Torrente: “Solo. Está atendido por su dueña”. Fue entonces que Pampita le consultó si cayó en la tentación de escribrirle a una ex pareja durante la cuarentena y la actriz le respondió: “No llamé, mandé un mensaje. ¿Algo más triste que eso?. Que se yo, fueron muchos días…”.

Fue entonces que la conductora quiso saber más detalles sobre el contenido del mensaje que Torrente le mandó a su ex y comenzó a especular con distintas variantes, aunque ninguna respondía a la realidad. Por tal motivo, Torrente le reveló de que iba el mensaje, explicando que él se le había aparecido en varias oportunidades estos meses. “No sé qué onda, pero me apareciste en tal situación, en tal otra… ¿cómo estás?”, fue el mensaje que le envió a su ex pareja, aunque confesó sin filtro que no sabe si le clavó el visto o no lo vio. Lo cierto es que nunca lo vio y se quedó esperando un intercambio que no existió.

Por tal motivo, el panel que acompaña a Pampita todas las tardes debatió el tema y aseguraron que podría tratarse de una situación en la que él esté en pareja. “Pero yo no le dije nada. Solo le pregunté cómo estaba. Cada uno hace lo que puede cuando puede. Y está bien. Esa fue mi intención”, aseguró a la defensiva la actriz y luego de que los periodistas indaguen sobre esa relación pasada, dieron con la información de que había sido un vínculo de pareja muy difícil, que duró muchos años con convivencia de por medio y que se conocen desde muy chiquitos.

Armando la ecuación todos le consultaron: “¿Es Cabré?”, con quien Flor mantuvo una relación desde sus 16 hasta los 19 años y terminó muy mal, ella llorando y con un gran dolor, por lo que Araceli aseguró que para ella “no existía más”. “No”, respondió tajante Torrente y aseguró que no tiene nada contra él pero que jamás volvería con el actor, porque hay “ciclos en la vida”, dejando en claro que esta más que en el pasado.

