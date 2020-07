Nicole Neumann intentó persuadir a sus seguidores para que mejoren su alimentación, y quiten de la misma las carnes.Sin embargo, el método no surtió el efecto esperado, y terminó realizando un descargo contra quienes se niegan a cambiar sus hábitos alimentarios y le piden que deje de decirles lo que deben hacer.

Un grupo de científicos chinos descubrió un nuevo tipo de gripe porcina que podría ser capaz de desencadenar una pandemia. El nuevo estudio se centra en un virus de la gripe denominado G4, que desciende genéticamente de la cepa H1N1, una vieja conocida que ya provocó una pandemia en 2009. La nueva cepa de gripe es similar a la gripe porcina de hace 11 años, pero con algunos cambios. No obstante, los investigadores no presentan pruebas de que la cepa pueda transmitirse entre humanos.

En el marco de esta información, Nicole agarró sus redes, y comenzó una intensa campaña para que sus seguidores entiendan por qué deben dejar de comer carne. Pero su forma no cayó bien en algunas personas. “¡Sigan con el asadito nomás!”, lanzó la panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece), además de asegurar que el consumo de carnes se trataba de un “capricho gustativo”.

Además, entre historias publicó una encuentra cuyas opciones eran “Lo intentaré / Ni bola”, cuyo resultado fue 65% – 35% respectivamente. Esto no le gustó a la modelo, ni tampoco los comentarios que recibió en privado. Entonces, decidió tomarse un tiempo y, estando dentro de su auto, apuntó contra sus detractores.

“Quería charlar un poquito con el 5% de gentecita que pone ‘vos comé lo que quieras, dejá comer al otro lo que quiera, no me vas a decir qué comer'”, arrancó Neumann. Y siguió: “A ver, creo que es momento de reeducarnos, de pensar en otra formar de vivir. Estamos de viviendo una pandemia que está matando a millones de personas, entonces no se trata de lo que yo como y de lo que quiero que coman, no. Va mucho más allá de mí, y debería ir mucho más allá de vos”, señaló.

“Estamos hablando de pandemias de origen zoonótico, y ahora dicen que se viene otra peor a través de los cerdos, que matan a millones de personas. No se trata de mí. No se trata de un capricho mío, como sí de un capricho tuyo de querer seguir comiendo carne porque te gusta“, remarcó. “¿Sabés cuál es diferencia? Con lo que yo como no estoy contribuyendo a hacer pelota el planeta tierra, donde vivimos los seres humanos y todos los seres sintientes de este mundo. Donde quiero que sigan existiendo los animales para que mis hijos los puedan disfrutar. Y con lo que yo como no se generan pandemias que matan a millones de personas”, arremetió notablemente molesta.

Por último, lanzó: “Yo quiero que mis hijas tengan un mundo lindo para vivir. Quiero que mis hijas tengan hijos. Quiero que mis hijas y sus hijos puedan vivir en un planeta sin barbijo, sin que sea una psicosis salir a la calle, tocar a alguien, abrazarlo. No sé vos, pero claramente esto es mucho más grande que lo que yo quiero y lo que vos querés. ¿Queda claro?”, concluyó desafiante.

