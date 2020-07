Horas atrás, Cinthia Fernández sorprendió al revelar que recibió una inesperada propuesta del partido de Amalia Granata para candidatearse como diputada. Rápidamente la diputada provincial de Santa Fe la desmintió categóricamente. Sin embargo, este jueves la panelista mostró las pruebas que confirmaban que lo que había contado, era cierto.

“Paso del hilo dental a hacer política, ¿por qué no? Me encanta. Yo estoy con Amalia, en el mismo partido de ella. Amalia-Fernández”, dijo Cinthia en una transmisión en vivo con Ángel de Brito y Maite Peñoñori en Instagram, entre risas. Si bien la panelista de El Show del Problema (El Nueve) admitió que no está formada políticamente, sostuvo que “todo se aprende”.

Tras las declaraciones de Fernández, Amalia Granata salió a desmentirla en la red. “Desmiento categóricamente cualquier ofrecimiento de mi parte y del Espacio Político SOMOS VIDA a Cinthia Fernández a quien respeto, pero que de ninguna manera estamos en tratativas políticas y electorales. Mi prioridad es mi labor legislativa y no las elecciones del 2021″, sentenció la diputada a través de su cuenta de Twitter.

La confusión se generó porque “Unite por la familia y la vida” es el espacio político que llevó a Granata a ganar las elecciones. Pero tras algunas rispideces con algunos de sus compañeros de nómina, la diputada abandonó dicha fuerza política para conformar un nuevo bloque en la Cámara de Diputados de Santa Fe, desde el 10 de diciembre pasado, llamado “Somos Vida”.

Luego de la lluvia de mensajes que recibió, para evitar especulaciones, Cinthia regresó a la red para publicar el comunicado que le mandaron desde Unite. “Para que nadie diga que es mentira acá está el comunicado del partido UNITE confirmando formalmente el ofrecimiento que recibí por la candidatura para Diputada Nacional para las próximas elecciones”, expresó y afirmó: “Aún lo estoy pensando”.

Para que nadie diga que es mentira, acá está el comunicado del partido UNITE confirmando formalmente el ofrecimiento que recibí por la candidatura para Diputada Nacional para las próximas elecciones pic.twitter.com/XZcp3cg3hY — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 2, 2020

“Somos una fuerza política que privilegia el sentido común y el coraje, por encima de la mediocridad del discurso de los políticos profesionales”, arrancó el comunicado oficial del partido, y añadió “creemos en la acción y la decisión más que en la corrección política, porque solamente de esa manera será posible que la casta política reaccione y se nazca una nueva democracia”.

“Nuestro partido cree además que el candidato a diputado debe decir lo que piensa, debe tener decisión y jugarse por sus ideas. Cinthia tiene los requisitos. No solo tiene el derecho a ser candidata, sino la obligación como ciudadana de hacer oír su voz”, agregó el texto.

“Es tiempo de cambiar las caras. Necesitamos laburantes, militantes de la vida, mujeres madrazas como Cinthia que nos representen y hablen por nosotros”, aseguraron.

Unite especificó: “Le ofrecimos ser diputada nacional en la Provincia de Buenos Aires en 2021 porque la escuchamos decir verdades con vehemencia y decisión, sin filtros y sin dudas. Es una mujer argentina que razona y dice lo que millones de mujeres y hombres piensan“.

Por último, expresaron: “Ella tiene la visibilidad que el hombre no tiene. Y eso es una gran responsabilidad, ahora está en Cinthia Fernández decidir si se anima a representar a las personas comunes y conservarse fresca como ella es. Amalia Granata fue nuestra candidata y Santa Fe la eligió como diputada. Ahora convocamos a Cinthia para que nos represente”.

