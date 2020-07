Gady Pampillón fue un cantante, músico y compositor de rock argentino que padecía un cáncer terminal, detectado de forma tardía. El exguitarrista de la conocida banda La Torre, liderada por Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, tenía 59 años y en los últimos meses había hecho un conmovedor descargo y pedido en una carta que viralizó en sus redes sociales, en las que se quejaba de la “burocracia” para facilitarle un medicamento que podría haberlo ayudado a recuperarse.

“Esta foto tiene un año más o menos. Pasaron demasiadas cosas en un año. Y hoy otra vez despido de este plano a un compañero querido. Te saliste del cuerpo Gady Pampillón . Guitarrista de La Torre. ¿Estás más liviano? ¿te duele menos? yo se que sí. Y aunque duela tu partida, queda el último abrazo que nos dimos en Lanús. Dejás hijos hermosos, pasaste la vida para adelante, hiciste música, te quisieron tus amigos, te cuido tu mamá. ¿Que más querés? Además fuiste un eterno niño jugando con la vida y con la música. Que Dios te abrace fuerte y te de la bienvenida. Te quiero“, lo despidió en un sentido mensaje Patricia Sosa desde sus redes sociales, con una profunda nostalgia por los años de trabajo compartidos.

Recordemos que en su último pedido público, el músico manifestó : “A mis queridos amigos, a mi gente, quisiera contarles lo que me sucede, por éstos días. Mis tratamientos de quimioterapia, han fracasado, lamentablemente. Los síntomas negativos de mi enfermedad, han vuelto a aparecer, y mi estado de salud ha empeorado considerablemente y empeorará aún más, si la BUROCRACIA DEL ESTADO me sigue negando la droga nueva, que estoy necesitando, que es Pembrolizumab 200 mg EV“.

En esa misma línea había remarcado su molestia con el Estado por no darle una mano para salir adelante en una situación tan delicada como la que estaba transitando. “Hace 15 días que me vienen dando vueltas y, sinceramente, yo, siento que mi cuerpo no tiene ni tiempo, ni fuerzas para dar más vueltas.Y gracias, que tengo GRANDES AMIGOS que me están haciendo la segunda, ocupándose, escribiendo, insistiendo, y rogando a los distintos estamentos,que son los que deberían agilizar la gestión, para que ése bendito medicamento llegue felizmente a mis manos, y así, poder alentar una mejora, y hasta quizás una cura a mi mal, que parece insistentemente perverso.. sin ésos amigos, no sé si estaría todavía aquí. Pero, el Amor, no siempre gana y en el país de la desidia, y la incapacidad, hay que seguir rogando. Ojalá nos escuchen, así podré seguir estando entre ustedes, los que quiero.. haciendo lo que amo. Yo me quiero quedar acá, tocando y cantando, amando y viviendo. Señora burocracia, atiéndame. Por favor. Sepa ustedes, que me estoy muriendo”.

Aquella fuerte carga que traía a colación un pedido muy contundente quedará retumbando en los corazones de sus fanáticos, amigos y familiares quien hicieron de todo hasta el último momento para que salga adelante. Sin embargo, tal como a todos los artistas, su música y su arte quedaran en los recuerdos y memorias de todos aquellos que siguieron el paso a paso de su carrera.

Cabe recordar que Pampillón había nacido en Valentín Alsina y se destacó en los ’80 en el ambiente del rock y el blues. Junto al exintegrante de Rata Blanca Mario Ian formó en 1983 el grupo Alakrán, al que abandonó en 1985, cuando surgió la posibilidad de reemplazar a Carlos García López en La Torre.

El guitarrista acompañó a la banda liderada por Patricia Sosa y Oscar Mediavilla en su etapa más exitosa y de expansión internacional, que incluyó la famosa gira de 1988-1989 por la entonces Unión Soviética. Tras la separación de La Torre, Pampillón se unió a los hermanos Michel y Danny Peyronel para formar Tarzen, banda con un importante recorrido en la escena local, pero que no llegó a grabar ningún disco.

Además el músico encabezó varios proyectos como el grupo Gasolina y el trío Adoquín junto a los exintegrantes de Polifemo, Juan Rodríguez y Rinaldo Rafanelli, más su carrera solista. Pampillón también compartió escenario con músicos como Luis Alberto Spinetta, Pappo y Alejandro Medina, entre otros. En diciembre fue declarado personalidad destacada en el ámbito de la cultura de la Ciudad durante un acto en el Salón San Martín de la Legislatura porteña.

