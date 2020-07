Ella dice que su etapa en Intrusos quedó atrás, pero cada vez que es consultada, vuelve a revelar nuevos detalles de su escandaloso final allí. Marcela Tauro, quien ahora forma parte del panel de Fantino a la tarde, contó el motivo por el que no se despidió de los espectadores del programa en el que estuvo durante 17 años, ni siquiera a través de sus redes sociales.

En diálogo con Ángel de Brito para El Espectador, ciclo radial de la AM 950, la panelista explicó porque no tuvo ni una mínima reaparición en el envío conducido por Jorge Rial. “Fue raro, pensé que esto lo iba a vivir peor, pero lo viví bien. Por ahí el quiebre ya lo tenía adentro y no me daba cuenta. Porque no extraño ni nada, quizás ya estoy curtida. Lo viví como la costumbre y un montón de cosas, pero me parece un ciclo cumplido y lo acepto como eso”, declaró Tauro sobre su pase entre los dos envíos de la tarde de América TV.

“Lástima el final. Nos merecíamos otro final, lo acepto totalmente, pero a veces no se puede. Ya aprendí a aceptar un montón de cosas en la vida. Lo que sí no quería volver y despedirme porque me parece que no daba. No hubiera sido sincero”, sostuvo Marcela, que también contó que no volvió a hablar con Rial, a quien días atrás lo destrozó con declaraciones en las que aseguró que fue maltratada por él en ese cruce que marcó su partida del histórico ciclo de espectáculos y farándula.

“Algo toqué en él para que pasara eso, pero no sé que fue. Si lo supiera, lo habría entendido y lo habría hablado”, agregó la periodista en la nota con el conductor de LAM con respecto al pedido de la fuente en vivo que le hizo su colega.

“No lo sentí y creo que él tampoco, sino nos hubiéramos llamado el uno al otro”, indicó la expanelista de Intrusos, que además reconoció que “es cómodo” trabajar con Luis Ventura, con quien se reencontró luego de seis años tras la polémica salida de este del mismo programa del que ella se fue.

L.L.

