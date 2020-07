La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés tras ocho años de una sólida y amorosa relación fue un bombazo en la farándula argentina. Todos se sorprendieron, salvo los allegados y amigos a la pareja, quienes ya sabían que no estaban pasando por buenos momentos e incluso , Marcela Tauro en su desembarco en Fantino a la tarde (América) sostuvo que habló con la empresaria, dijo que estaba llevándolo bien e incluso aclaró que vio un chat del conductor del Bailando con un amigo a mediados de mayo, en el cual él le explicaba que estaban atravesando una crisis con la modelo y que ella le había pedido un tiempo. Sin embargo, la noticia más fuerte la trajo Luis Ventura en diálogo con Guillermo Andino y Pia Shaw para Informados de Todo (América)

“Hay tres candidatas, dos del mundo del espectáculo y una millonario, ya les digo”, lanzó sin filtro el presidente de APTRA dejando a los conductores de IDT en shock y con ganas de más información. “Si las versiones son ciertas o no yo no lo sé, por eso no voy a dar los nombres, pero ya hay 3 mujeres haciendo fila”, continuó el periodista.

A su vez, el panelista de América puntualizó: “Dos de ellas son personas que aparecieron en Bailando por un sueño y la tercera no tiene reconocimiento público, pero sí muchos millones en el banco“. Frente a esta data, el notero del programa de Andino consultó: “Pero ¿relaciones virtuales me quiero imaginar no?” a lo que Guillermo sumó: “Por que no se puede violar la cuarentena”. Fue entonces que Ventura se dispuso a silbar y tomar tranquilo su mate mirando para arriba, entre risas, dejando a entrever que el “cabezón” habría hecho la vista gorda a la cuarentena para tener encuentro con ellas, aunque todo sujeto a pinzas.

Sin embargo, en su paso por Fantino a la tarde, el periodista aclaró que habló con Tinelli y que están totalmente descartados la teoría de terceros en discordia durante. “Esto no tiene nada que ver con eso, viene de muy lejos, es una sumatoria de situaciones”, aseguró, descartando la posibilidad de que estas ‘candidatas’ hayan puesto en jaque la ex pareja más querida del medio.

A.A

