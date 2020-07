Durante la jornada de hoy, el gobernador Juan Manzur junto al vicegobernador Osvaldo Jaldo visitaron la ciudad del Este tucumano para inaugurar obras de pavimento articulado en 500 metros de la calle Esquiú, entre avenida José María Paz y Florida. Además, visitó la obra de ampliación de la Escuela Municipal, en el área del jardín infantil.

También estuvieron presentes el intendente Darío Monteros; la diputada nacional Gladys Medina; el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y los legisladores provinciales, Gerónimo Vargas Aignasse y Regino Amado.

Manzur señaló: “el intendente Darío está haciendo un gran trabajo. Vimos cómo se avanza con la urbanización del populoso barrio Alberdi. Más de cinco cuadras de pavimento articulado. Una obra largamente esperada”.

El gobernador, tras visitar la obra de pavimentación, se dirigió a pie hasta la Escuela Municipal donde se desarrollan obras de infraestructura: “una la escuela señera y muy querida por La Banda. Vimos cómo se continúa mejorando para recibir más criaturas. En un momento difícil como es el de la pandemia, en Tucumán nos seguimos preparando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. En plena pandemia seguimos mejorando las escuelas. Esta enfermedad va a pasar y cuando eso ocurra todos los chicos volverán a la escuela”.

La comitiva de funcionarios provinciales también visitó el Centro Educativo Santo Cristo que funciona en el Complejo Deportivo Gustavo López donde hay una cocina comunitaria que elabora 500 viandas por día.

Por su parte, Jaldo expresó que “vemos que la obra pública está vigente en La Banda, no sólo para mejorar la transitabilidad de las calles, sino que los escolares no tenga que caminar nunca más en el barro. Esto tiene que ver con la visión de un Intendente que piensa en la familia. En este contexto, en la Provincia no se han parado las obras públicas con un gran esfuerzo del gobernador que hizo gestiones a nivel Nacional. Vemos con agrado que las obras comenzaron a llegar a Tucumán y que están ingresando recursos nacionales. Las obras no se paran. Hay un Gobierno provincial presente y el rol del Estado será activo en muchas actividades para desarrollar la provincia”.

El intendente Monteros señaló: “estos 500 metros de pavimento son parte del programa de 40 cuadras que estamos realizando en el Municipio” y dijo que estas obras se hacen con fondos propios y recursos enviados por la Provincia: “en estos momentos difíciles, con esta pandemia que vive el mundo, aquí en la Banda del Rio Salí seguimos avanzando en obras”.

Por otro lado, dijo: “visitamos la Escuela Municipal que alberga más de 1300 alumnos. Allí se están realizando tareas de ampliación en lo que es el jardín de infantes con un patio cubierto, sanitarios y un zoom”. El jefe municipal dijo que estas tareas demandaron $12 millones de inversión.

Medina concluyó: “agradecemos al gobernador que una vez más nos está acompañando para poder avanzar en obras para los vecinos de La Banda”.