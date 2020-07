Carolina Pampita Ardohaín y Mariana Brey protagonizaron un feroz cruce al aire en Hay Que Ver (El Nueve), luego de que la conductora se comunicara telefónicamente con el ciclo para desmentir a la en vivo a la panelista Los Ángeles de la Mañana (El Trece) luego de que ésta contara que la relación de la modelo y Pico Mónaco terminó de muy mala manera.

Mariana Brey contó este martes en LAM que Pico Mónaco, quien se separó de Pampita a principios de 2019, y se casó días atrás con la modelo francesa Diana Arnopoulos, cortó todo tipo de diálogo con la conductora luego de que se divulgara el video donde se lo ve a él gritándole y ordenándole a una exempleada de Carolina que le devuelva los objetos que le había robado a la jurado del Bailando, deslizando que fue ella la que podría haber filtrado la filmación.

Este miércoles, la periodista dialogó a través de videollamada con Denise Dumas y José María Listorti en Hay que Ver, y volvió a hablar del tema.

Tras escucharla, Pampita, quien ya había negado la situación, entró en cólera y llamó a su amiga Barbie Simons, panelista del ciclo de El Nueve, y cargó con todo contra Brey.

“Otra vez hay que aguantar a esta mentirosa, difamadora. Otra vez me tengo que bancar esto. Que se dedique a otra cosa. Si se va a dedicar a mentir que no se siente más en un programa de televisión, que haga otra cosa de su vida”, arrancó la conductora de Pampita Online notablemente molesta mientras la periodista se reía, recordando, además, que Brey meses atrás aseguró que ella y Roberto García Moritán estaban en crisis.

“Es una mentirosa y estoy re podrida de esta cizañera, mala onda, difamadora. Yo sé muy bien como soy con mis parejas y ex parejas. Y ellos saben bien lo generosa que soy con todos los que están conmigo siempre. Soy la mejor compañera estando o no en pareja. No le hago mal a nadie y no mando videos a ningún lado. Esta mujer es una mentirosa, no la quiero ni nombrar, una descarada. Decir que yo mandé un video a un programa”, lanzó Pampita, quien horas atrás fue defendida por Lio Pecoraro, el periodista que difundió la cinta, al decir que el video no le llegó por el lado de la modelo.

“Es una mentirosa y estoy re podrida de esta cizañera, mala onda, difamadora, descarada”

“Yo no necesito más prensa de la que tengo. Cualquier estupidez que haga la van a publicar, no necesito mandar un video. Tengo otras cosas más importantes como trabajar, cuidar hijos. ¡Me angustio porque me tiene podrida! Cada vez que habla de mí dice mentiras para colgarse. Yo trabajé 20 años para tener un nombre para que ésta venga a colgar de mí siempre, y siempre con cizaña y mentiras y haciéndome quedar mal. Miente para que la levanten en todas las partes. ¿Por qué no hace su propia carrera? La tele está llena de mentirosos ensuciando a la gente“, continuó, a los gritos y ante el silencio del piso y de Brey.

Cuando Dumas le preguntó a Pampita por Pico, volvió a explotar y a pedirles que terminen el tema. “¡Córtenla! No le den lugar a esta mina. Esta mina es una mentirosa, no me quiero ni enganchar a desmentir estupideces. Jamás le haría daño a alguien que compartió tiempo conmigo y mis hijos. Esta mina es una descarada que me quiere difamar y no lo voy a permitir, me tiene repodrida”. Inmediatamente, ante el pedido de Simons, contó que el video fue entregado por “la empleada esa que me hizo un juicio que después perdió”, dijo en referencia a la empleada que reconoció haberle robado.

“Yo no quiero que hablen maravillas de mí, quiero que hablen la verdad”, arremetió.

Tras al tremendo descargo de Pampita, Brey agarró el guante y le tiró: “¿Por qué se pone tan agresiva para contestarme? Ella habla de difamación y en definitiva dice cosas de mí y no me conoce. Si digo pavadas, según ella, ¿por qué se pone tan agresiva ni la destraté?”. “Yo nunca me voy a quedar callada cuando mienten sobre mí. ¿No te gusta que te diga mentirosa? Simple, no mientras”, le retrucó Carolina.

Luego de que Mariana bancó su propia información, Pampita la llamó “Poncio Pilato” porque “pobrecita siempre se lava las manos”. “Tenés fuentes malas, asesorate mejor”, agregó. ​”No mientas entonces. No hace falta decir mentiras”, arremetió Pampita. “Todo lo que no te beneficie para vos es falso”, dijo Brey. “No, cuando hablás de mí decís mentiras”, tiró contundente la modelo.

Minutos después, Pampita pidió que dejen de nombrar a Pico para que no se empañe su momento personal con lo dicho por Brey, le exigió a la periodista que le pida disculpas “si no quiere tener problemas”. La panelista de LAM pero Brey se negó y defendió la información que dio.

L.M

Galería de imágenes