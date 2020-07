Los representantes de kioscos, cantinas y librerías de establecimientos escolares a ser convocados, afectados por la suspensión de las clases y un contexto que aqueja a un 80% de trabajadores del área que vive de ello, fueron recibidos por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse.

“Se trató una ayuda económica porque mucha gente está sin trabajo, la ministra nos atendió muy bien la, nos dijo que nos va a ayudar, a dar una mano”, sostuvo Diego Coronel, presente como representante del sector en Casa de Gobierno, donde además aclaró que “mucha gente no salió en el IFE y no tiene otra ayuda más que no sea esta”.

Por otra parte, los trabajadores dependientes de unas 1200 escuelas reconocieron que “no estamos preparados para la vuelta a las clases. La inversión hecha a principio de año ya no sirve, no tenemos plata y lo poco que ahorramos ya no lo tenemos. Se tuvo que sobrevivir con eso en estos días, si vuelven las clases, no van a volver el 100% de los chicos. No se va a poder trabajar normal”.