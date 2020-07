View this post on Instagram

As we move forward, we know that you will have questions and we will continue to share information with you. If you already have tickets to a Cirque du Soleil show, these remain valid and you will be receiving an email providing further instructions. For all other questions, please refer to the FAQ section of our website. Link in bio. — En attendant notre retour, il est possible que vous ayez des questions et nous continuerons à vous tenir informés. Si vous êtes détenteurs de billets pour un de nos spectacles, sachez que ceux-ci sont toujours valides. Vous recevrez sous peu un courriel avec plus d’informations. Pour toutes autres questions, vous pouvez consulter la section foire aux questions de notre site web: https://www.cirquedusoleil.com/fr/faq/lacc — En los próximos días, le continuaremos informando aunque posiblemente le surjan dudas o preguntas. Si ya tiene entradas para uno de nuestros espectáculos, estas siguen siendo válidas. En breve recibirá un correo electrónico con más información. Para todas las demás preguntas, consulte la sección de preguntas frecuentes de nuestra web: https://www.cirquedusoleil.com/faq/ccaa