Los haters son un clásico desafortunado de las redes sociales y los famosos un blanco perfecto para que desplieguen sus acciones violentas. A diario, varias figuras son atacadas por usuarios que se esconden bajo otros nombres y fotos o que incluso tienen todos sus datos reales, pero no tienen reparos a la hora de apuntar con total impunidad. En esta oportunidad fue Barby Franco la víctima de uno de ellos, aunque no se la dejó pasar.

El lunes 29, la pareja del abogado Fernando Burlando regresó a la televisión junto a Pampita Online que se emite por NET TV y estaba fuera del aire hacía tres meses por la pandemia de COVID-19. El vestido con transparencias que eligió para dar apertura al ciclo rozó lo border, motivo por el cual hizo mención a Romina Malaspina, la conductora de Canal 26 sobre la que se desató la polémica por un osado top, y aclaró: “Me siento rara. No soy Malaspina, soy de hecho la buena espina de acá“. Si bien se lanzó con el picante comentario, el ‘palito’ contra la influencer no fue lo único que le dejó su vestido rosa pálido.

La modelo compartió un video en el que modelaba y lucía el look que eligió para el nuevo desembarco del magazine que lidera Pampita, el cual fue filmado por el letrado. “Amo a mi camarógrafo”, escribió la panelista al pie del posteo y fue entonces que recibió un desafortunado comentario, en el cual un seguidor trató de humillarla.

“¡De ser una villera pasaste a tener camarógrafo! Argentina, un país con buena gente”, sentenció un usuario en Instagram y lejos de perderse entre los miles de comentarios de su publicación, Barby lo cruzó firme y con altura: “Soy crack, ¿viste?”. Por este motivo, muchos de sus seguidores salieron a defenderla, y el hater terminó eliminando su mensaje.

A.A

Galería de imágenes