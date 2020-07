En las últimas horas trascendió la noticia que dice que científicos chinos advirtieron en un reciente estudio del peligro de una nueva cepa de gripe porcina identificada en cerdos del país asiático, que tiene el potencial de contagiar a humanos y provocar una nueva pandemia. Nicole Neumann, quien es conocida como proteccionista a ultranza, vegetariana hace años, opinó sobre el tema y apuntó contra quienes comen carnes.

El estudio, liderado por el científico Liu Jinhua de la Universidad de Agricultura de China y publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas. Los científicos encontraron 179 virus diferentes de la gripe porcina tras analizar las muestras. Entre ellos se encuentra uno denominado G4 que es una “combinación única de tres linajes”, entre los que figura la cepa del H1N1 que mutó de los cerdos a los humanos y fue responsable de la pandemia de gripe de 2009.

No obstante, los investigadores no presentan pruebas de que la cepa pueda transmitirse entre humanos: “las probabilidades son bajas”, según la investigadora Martha Nelson, citada por la revista científica Science. “Pero nadie sabía de la cepa H1N1, que saltó de los cerdos a las personas, hasta que aparecieron los primeros casos humanos en 2009”, añadió.

En este marco, y teniendo en cuenta las palabras de Nicole tiempo atrás, donde asoció el origen del coronavirus a la ingesta de animales, Tomás Dente dijo en Nosotros a la Mañana (El Trece): “¿Ya le pedimos “disculpas?”. “¿A quién?'”, preguntó el “Pollo” Álvarez. “Como sociedad le tenemos que pedir unas disculpas a Nicole Neumann. En su momento fue lapidada por toda la gente por ser la portada de una revista donde dijo que no había que comer carne porque los seres humanos pudiésemos contraer un virus”, dijo Dente, además de mencionar el la gripe porcina en cuestión.

“Ya está en todas las noticias mundiales. Es real, se viene. Primero se me rieron con el barbijo. Después se me rieron con el titulo ‘si seguimos consumiendo carne va a haber una nueva carne, ahí tienen“, lanzó la modelo.

Horas después, Nicole se volcó a su cuenta de Instagram para explayarse más sobre el tema y a manifestar su indignación, además de insistir con que el veganismo es la opción más sana de alimentación.

En su primera historia, la panelista compartió una captura de la noticia de la gripe porcina y escribió: “¡Sigan con el asadito nomás!”, apuntando duramente contra quienes comen carne. En otra, agregó: “Veganismo no es una dieta. Es rechazo a la violencia, no a las a las calorías”, expresó junto a la imagen de un cerdo.

Luego, en otra historia, añadió: “¿Vas a seguir haciendo las cosas sin medir consecuencias? Priorizando un capricho ‘gustativo’ a la salud del planeta, tu casa ¿y del mundo entero? Querés un mundo con barbijos, miedo y miles de muertes por esto?”, planteó, y puso a disposición de sus seguidores una votación con las opciones “Lo voy a intentar / Ni Bola”.

“Somos la primera generación en terminar con la explotación animal o desapareceremos de este mundo. ¿Lo tienen claro, o no? ¿O necesitan más muestras? ¡ Más muertes!”, concluyó furiosa, instando a todos a volcarse a una alimentación libre de animales.

L.M

Galería de imágenes