Carl Reiner, creador y uno de los protagonistas del mítico “Dick Van Dyke Show” y una fuerza impulsora de la comedia estadounidense como guionista, director y productor, murió a los 98 años.

Reiner murió de causas naturales en su casa de Beverly Hills, informó Variety citando a la asistente del legendario comediante, Judy Nagy.

El actor, director, productor, guionista y cómico estadounidense, el padre del cineasta y activista Rob Reiner, fue el ganador de nueve premios Emmy, incluyendo cinco por “The Dick Van Dyke Show”. Entre sus películas más populares como director se encuentran “Oh God”, protagonizada por George Burns, en 1977; “The Jerk”, con Steve Martin, en 1979; y “All of Me”, con Martin y Lily Tomlin, en 1984.

En sus últimos años, Reiner fue un veterano estadista de la comedia, venerado y respetado por su versatilidad como intérprete y multiguión. También era experto en los medios sociales. Mantuvo una animada presencia en Twitter hasta el último día de su vida. Fue vocal en su oposición al Presidente Donald Trump.

As I arose at 7:30 this morning, I was saddened to relive the day that led up to the election of a bankrupted and corrupt businessman who had no qualifications to be the leader of any country in the civilized world… — carl reiner (@carlreiner) June 29, 2020

Reiner permaneció en el ojo del público hasta entrados los 80 y 90 años con papeles en el popular trío de películas “Ocean’s Eleven” y en la televisión con papeles recurrentes en las comedias “Two and a Half Men” y “Hot in Cleveland”. También hizo trabajos de voz para espectáculos como “Family Guy“, “American Dad”, “King of the Hill” y “Bob’s Burgers”.

En 2017, Carl Reiner, su viejo amigo y eterno compañero de comedia Mel Brooks, Norman Lear, Kirk Douglas y otras leyendas de Hollywood aparecieron en el documental de HBO “If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast” (Si no estás en el obituario, come el desayuno), examinando los secretos de la longevidad en una industria inconstante.

Reiner se destacó primero como miembro regular del elenco de “Your Show of Shows” de Sid Caesar, por el que ganó dos Emmys en 1956 y 1957 en la categoría de apoyo. Conoció a Brooks durante su tiempo con Caesar. Los dos tuvieron una larga amistad y asociación cómica a través de los recurrentes sketches de “2000 Year Old Man”.

Antes de crear el éxito de la CBS “The Dick Van Dyke Show”, en el que a veces aparecía, Reiner y el escritor del “Show of Shows” Mel Brooks prepararon un sketch alargado en el que Reiner interpretaba directamente al entrevistador de “2000 Year Old Man” de Brooks; una grabación del sketch de 1961 fue un éxito inmediato y dio lugar a varias secuelas, la última de las cuales, “The 2000 Year Old Man in the Year 2000” de 1998, ganó el par un Grammy. El productor y director Max Liebman, que lo contrató en el show de Broadway de 1950 “Alive and Kicking”, también contrató a Reiner como presentador e intérprete en el programa de comedia/variedad de la NBC “Your Show of Shows”.

Luego trabajó como presentador en “Keep Talking”, como estrella invitada de televisión y en papeles de películas en “The Gazebo”, “Happy Anniversary” y “It’s a Mad Mad Mad World”. La novela de Reiner de 1958 “Enter Laughing”, basada en sus propias experiencias, fue seleccionada para el escenario por el productor David Merrick. Reiner hizo una adaptación legítima en 1963 y luego dirigió la versión cinematográfica en 1967, marcando su debut como director de cine.

Para Broadway escribió y dirigió la farsa “Something Different”, que duró unos meses en 1967-68; dirigió “Tough to Get Help” en 1972; escribió el libro para el musical “So Long, 174th Street”, que tuvo una duración muy breve en 1976; y dirigió “The Roast” en 1980.

Después de que “Your Show of Shows” terminara en 1954, Reiner y el habitual de la serie Howard Morris se trasladaron con César para protagonizar otro programa de variedades de la NBC, “La hora de César”, que estuvo en la NBC de 1954 a 1957. Cuando Reiner decidió dirigir su propia comedia, se asoció con los productores Danny Thomas y Sheldon Leonard para producir “Dick Van Dyke Show”.

Van Dyke fue el cuarto socio de la productora Calvada, que desde hace tiempo mantiene la propiedad de la comedia clásica. “Dick Van Dyke Show” presentaba a Van Dyke y Mary Tyler Moore como Rob y Laura Petrie, una versión de Reiner y su esposa Estelle viviendo en los suburbios de New Rochelle mientras Reiner viajaba a Manhattan para trabajar en los shows de César.

En 1995 Reiner recibió el Premio Laurel del Gremio de Escritores, un premio a los logros de toda una vida por una carrera en la escritura televisiva. En 2000 ganó el Premio Mark Twain de Humor, presentado por el Centro Kennedy. En 2009 recibió el premio Valentine Davies de la WGA, en reconocimiento a su legado como escritor y a su valioso servicio al gremio, a la industria del entretenimiento y a la comunidad en general.

La esposa de Reiner, Estelle, con la que estaba casado desde 1943, murió en 2008. Además de Rob Reiner, entre los supervivientes se encuentran su hija Sylvia Anne y su hijo Lucas.

L.M