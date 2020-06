Marcela Tauro habló sin vueltas sobre su conflicto con Jorge Rial y dejó en claro que no hay posibilidad alguna de una reconciliación, afirmando que el conductor de Intrusos la maltrató en aquella discusión que tuvieron en vivo el pasado 19 de mayo.

En diálogo con Fernanda Iglesias para Esto no es Hollywood (AM Del Plata), la flamante panelista de Fantino a la tarde, ciclo de América al que se incorporó luego de las negociaciones con los directivos del canal, sostuvo que lo que sucedió entre ella y el presentador de televisión no fue solo el pedido de la fuente de una información.

“Fue lo que se vio. Yo sentí el clic ahí, sinceramente, y dije ‘bueno, me voy, esto no va más’. En el corte en realidad hablamos bien, él me dijo su parecer, pero la verdad es que no me acuerdo bien porque como que lo saqué de mi mente”, recordó la periodista.

“A un periodista no se le pide (la fuente). No, me maltrató”, indicó Tauro, que al recibir la repregunta de la conductora radial sobre si se sintió maltratada, fue contundente: “Obvio. Es así. Yo dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Me acuerdo que eso me pasó por la cabeza. Pero bueno, son cosas que aclaro que las sé manejar, no era el primer día que trabajaba, ni nada. Ojo, fue solamente pensar por qué me pasaba todo eso. Lo que sé es que fue a la mitad del programa y yo seguí al aire, no me fui ni nada”.

Haciendo memoria sobre otro cruce con Rial con situación de destrato incluida, Marcela explicó que aquella vez fue distinto porque se lo comentó al aire. “Es algo que tenía, evidentemente. A ver, pasaron tantas mujeres en ese momento, tanto chip (sic), que pensé ‘¿será esto de lo que están hablando?’. Pero yo no lo vivía así. En el medio sabemos que hay gritos, y que no está bien y que tiene que cambiar. Eso lo entiendo, yo también puedo contestar mal, sé que es parte de nuestro laburo y la locura de la tele. Pero acá yo sentí que algo se cortó. No sé”, indicó la exintegrante de Intrusos, expresando además que Jorge posiblemente sintió lo mismo. “Fueron muchos años. Me parece que era el momento”, añadió la también periodista de FM La 100.

La panelista contó más secretos de la negociación y el pase de Intrusos a Fantino a la tarde, y habló de las sensaciones que tuvo al reencontrarse con Luis Ventura. “Para mí terminó. Ya está. Después hicieron toda una novela de cosas que me decían que ofrecieron y que nunca pasó. Que con (Guillermo) Andino, que con esto, y en ningún momento me habían ofrecido. Yo la reunión la tuve como un mes después. Me dijeron que quedaba en rotación y eso hice, después me ofrecieron volver a Intrusos, yo expliqué mis motivos, pero no me dieron otra opción. Había hecho un arreglo de dos meses de vacaciones y poder ir a hablar o ser invitada a otro programa de otro canal. Cuando ya estaba a punto de firmar eso, me llamó (Alejandro) Fantino. Fue un viernes y me dijo ‘¿Qué onda? ¿Querés irte mal del canal? Yo te estoy pidiendo’”, reveló Tauro, que aseguró que tuvo varias ofertas de otras emisoras que nunca salieron a la luz.

“Cuando estábamos cerrando lo de Fantino me enteré que me había pedido (Fabián) Doman y también Polémica en el bar”, detalló Marcela, que indicó que su reencuentro con Ventura no tuvo ninguna charla por afuera del aire.

“Le mandé un mensaje, pero no sé si seguirá siendo su mismo número de celular. La verdad es que yo no estoy enojada. El problema o el enojo lo tuvo él para conmigo. Cuando se fue de Intrusos fue todo un despelote y está bien, yo lo entiendo. Fue todo brusco en ese momento. Fue incómodo. También entiendo que con otros se ha enojado y después se amigó, qué sé yo. Él es profesional y yo también”, sostuvo la figura de América, que no prevé que haya algún conflicto a futuro entre ella y su colega.

Escuchá el audio completo.

L.L.

Galería de imágenes