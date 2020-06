Al poner al aire las escuchas de viejas conversaciones que tuvo con Julio Humberto Grondona, Jorge Lanata reavivó su conflicto con Marcelo Tinelli. Y luego de que el conductor de Showmatch le dijera que es “de cuarta”, era obvio que el periodista de Radio Mitre no se iba a quedar callado, por lo que hoy en su programa le dedicó unos buenos minutos y lo tildó de “payaso”, además de cuestionar a varios de sus colegas de América, y en especial, a Diego Brancatelli.

“Por qué yo hago este programa, aparte de que me gusta, me divierte, gano plata y me sirve para vivir. También creo que lo hago para hablar con absoluta libertad de lo que pienso. Mucha gente se pregunta por qué yo difundí estas conversaciones ayer. Chicos, soy periodista. Yo sé que a veces es difícil entender esto en momentos en los que hay mucha presión, en los que el periodismo hace las cosas por diversos motivos, pero chicos, soy periodista. Si lo que difundí favorece a tal o a tal otro, una vez que lo chequeé y veo que es cierto, me importa un pomo a quien favorece, no es parte de mi trabajo hacer eso. No soy ninguna vanguardia iluminada que protege a la gente, yo soy parte de la gente y mi obligación es contar lo que sé y lo que puedo probar”, comenzó su descargo el conductor de Lanata sin filtro, mostrándose en contra de quienes lo acusaron de querer perjudicar a Tinelli.

“¿Que quien me lo debe haber pasado lo hizo con algún interés? Obvio. Toda información es interesada. Siempre. A nosotros desde nuestro trabajo no nos importa, o en realidad es un interés secundario ver a quién favorece. Nuestro interés principal es preguntarnos si es cierto, y si es cierto hay que difundirlo. Otros se preguntan por la oportunidad: ‘Che, Tinelli se separó’. ¿Qué carajo me importa? Disculpen, pero no me importa nada. En todo caso me importaría si fuese su amigo, pero aún así no evitaría que yo sacara una nota”, continuó el periodista del El Trece.

El presentador de televisión y radio negó recibir presiones o pedidos de los directivos del Grupo Clarín, y le tiró un palito a quienes en América insinuaron un trasfondo en la divulgación de las escuchas. “Ayer América preguntó todo el día cuál es el motivo oculto. Entiendo que varios periodistas de América acostumbren a trabajar con motivos ocultos, pero yo no, yo digo lo que tengo ganas. ¿Ustedes creen que en este momento alguien del Grupo Clarín sabe qué carajo voy a decir? Hace 40 años que estoy trabajando, ¿todavía no me conocen? Están acostumbrados a laburar así. Yo lo que saqué ayer no lo consulté con nadie porque no consulto nunca mis notas. Soy periodista”, disparó Jorge, aseverando también que no conoce a Lucio Pagliaro, de Artear.

“¿Qué carajo es el grupo? No lo saben. Ayer escuchaba un audio de Intratables donde Brancatelli decía ‘Lanata es el brazo armado de Clarín‘. Brancatelli, los que tuvieron brazos armados fueron ustedes, y el brazo armado de ustedes nunca hizo autocrítica. Hubo mucha gente que mataron y nunca hicieron una autocrítica sincera. Los que mataban pibitos que hacían guardia eran ustedes. Yo no soy brazo armado de nadie, antes de hablar de brazo armado, Brancatelli, preguntate por los Montoneros”, lanzó Lanata.

El conductor de Mitre siguió con una crítica al editorial del periodista Gonzalo Abascal sobre el oriundo de Bolívar en el diario Clarín de hoy. “Dijo que porque Tinelli estuvo en el barro le va a hacer bien para sanear el fútbol. Es como decir que porque fue chorro de un banco le va a servir para ser ministro de Economía”, sostuvo el fundador de Página 12.

“No me voy a poner a competir con Tinelli. Tinelli es un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que todos lo respetan en el medio por miedo. No me pasa de tenerle miedo a Tinelli. A veces yo me encuentro en la vida con situaciones de escuchar gente que no respeto para nada y me callo la boca por mí mismo, por prudencia, porque soy viejo. No tengo más ganas de callarme en nada. Termino discutiendo con un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que me cuestiona mi carrera”, expresó enojado el escritor.

“Vean ustedes: Videomatch, Showmatch y La Con… de tu madre match. Página 12, Veintitrés, Día D y PPT. Evalúen ustedes”, le dijo Lanata sus oyentes, para luego continuar con una chicana al Cabezón por sus tuits contra él.

“Dijo que lo acusaba de algo delictivo. Nunca dijimos que fuera un delito lo que él estaba haciendo. Ahora, verdaderamente creo que no es ético que se elijan los árbitros, más allá de que en todos los casos no le salió”, indicó el conductor de Periodismo para todos, y agregó: “Tinelli, que en su Twitter lo primero que pone es periodista y no lo es desde hace 30 años, cuando era periodista deportivo con Badía, dice ‘ojalá un fiscal de oficio…’, ¿Perdón? ¿Vos sos periodista, querido? ¿Querés que un fiscal me cite y me pida revelar la fuente? Ojalá pase, mientras tenga un pucho me importa un carajo que tenga que estar en cana, capaz me sirve para bajar diez kilos más. ¿Vos como supuesto periodista me decís que me cite la Justicia y revele la fuente? Pensalo un poquito, porque no lo voy a hacer”.

Por último, Lanata también criticó al senador Oscar Parrilli. Dijo que este debería estar preso, solicitó que no le pidan que lo respete, y soltó una frase contundente para volver a pegarle al presidente de San Lorenzo de Almagro: “Hoy me encuentro en una discusión con un payaso y con un corrupto”.

