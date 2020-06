Germán Paoloski defendió de las críticas a los programas con invitados como los de Mirtha Legrand, conducidos actualmente por Juana Viale, y el de Andy Kusnetzoff, fuertemente cuestionados por seguir al aire en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio que sigue rigiendo en el país.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el conductor de El Noticiero de la Gente (Telefe) dijo sobre los duros cuestionamientos que reciben los programas con invitados: “Escuché muchas críticas sobre Juana Viale y Andy Kusnetzoff. Ellos no se juntan con sus familias o amigos a comer, hacen sus programas. Somos trabajadores, si la norma dice que tenemos que trabajar, trabajaremos”.

“Lo que no entiendo es la gente que se enoja con los famosos que están en la televisión”, expresó en referencia a los constantes mensajes que se leen en las redes sociales sobre quiénes son o no esenciales en la tv.

Y profundizó: “Yo estoy en contra de incumplir las normas. Por eso, para que no haya especulación y malos entendidos, la autoridad competente, el ENACOM, podría haber dicho muchachos, están habilitados los programas de entretenimiento y noticieros pero sin invitados. Pero tienen que ser claros, porque si eso queda abierto el libre albedrío permite que cada uno haga lo que crea conveniente. Y ni Juana Viale ni Andy Kusnetzoff están violando las normas”, consideró durante el ciclo radial Por si las moscas.

Y añadió que “para mí dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Podés estar en desacuerdo, podés disentir desde los principios o lo ético sobre esos programas, pero no están quebrantando una ley”.

Recordemos que en el marco de las medidas de emergencia dispuestas por el Gobierno, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) solicitó que los programas televisivos limiten la cantidad de personas invitadas al piso para contribuir con la cuarentena.

Por otra parte habló a la columnista de El Noticiero de la Gente, Josefina “La China” Ansa quien este sábado dio la confirmación del resultado positivo de sus test de coronavirus. “La China está bien pero hoy no salió en el noticiero desde su casa porque tuvo un poquito de fiebre, pero hasta el fin de semana estaba asintomática”, precisó el conductor. Al respecto, Paoloski reflexionó que “cuando empezaron figuras conocidas a tener positivo y aumentaron los casos, la gente le dio seriedad al virus, antes venían relajándose”.

En este sentido, luego de que en Telefe, a partir de los diversos casos positivos de Covid-19 en el programa El Precio Justo, decidieran testear a los integrantes de todos los programas y restringir aún más las medidas de seguridad, contó cómo venían desarrollándose las tareas en el canal y cómo se replantearon: “Obviamente esto fue cambiando. Al principio el canal y el área de noticias como estábamos exentos íbamos a seguir trabajando, inmediatamente tomaron medidas cuando se estableció la cuarentena. De un día para el otro, estaba todo vallado, pasamos a tener la mitad de la gente, no compartíamos ni estacionamiento, ni escalera. Pasábamos la rutina por teléfono, y me cambiaba y maquillaba solo. Solo me sacaba el barbijo para hacer el noticiero”.

“Al pasar lo de la semana pasada nos mandaron a hisopar a todos. La única que fue positiva fue La China pero no tuvo contacto estrecho con nadie en Telefe como para haberse contagiado, la madre de ella dio negativo, no tenemos idea cómo pudo ser que se contagió”, aclaró en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Para finalizar señaló que “igualmente vamos a hacer el noticiero desde casa”. “A mi hacerlo donde sea me da igual siempre y cuando cumpla con mi trabajo”, concluyó.

