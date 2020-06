Gerardo Romano apuntó contra Jorge Lanata y su público, y lo comparó con Víctor Hugo Morales remarcando las presuntas diferencias que hay entre la audiencia de ambos, además de también reflexionar sobre su rol de Antín en El Marginal por el que se llevó el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina de reparto en una miniserie.

“Uno con mucho placer se deja coger, dejan que lo caguen. Pensá en el ingeniero (Mauricio) Macri, los ojos azules, el glamour, la plata. Antín es profundamente político, que lo diga Foucault en Vigilar y castigar. Por supuesto que sería ministro de Seguridad del Pro. También tiene aspectos de (Sergio) Berni”, sostuvo el actor en diálogo con Por si las moscas (AM La Once Diez).

Luego de comentar que hay varios rasgos en común entre los dos principales movimientos del políticos de la Argentina, indicando, por ejemplo, que Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández “tienen capacidad de trabajo”, mientras que “Macri tiene capacidad de holgazanería”, el artista sostuvo que actualmente la grieta “está en lo ideológico y no en el plano armado como en épocas anteriores”, y fue indagado sobre el traslado de esta división al consumo de los dos periodistas del Grupo Clarín y C5N, respectivamente.

“Hay una diferencia enorme. Lanata representa el establishment, la corporación mediática, el oligopolio mediático, con sus restricciones y limitaciones; y Victor Hugo es un librepensador que no tiene otra representatividad que no sea la de los sectores populares marginados, representa al pueblo”, aseguró Romano.

“Además de que Víctor Hugo representa metafóricamente al pueblo, Lanata representa a los grandes sectores corporativos que quieren dinero. Cuando hablo de pueblo, hablo de proletariado, no a los que tienen la plata en una off shore. Por supuesto que los que miran a Lanata caminan la misma ciudad y respiran el mismo aire. Es cierto que lo mira gente que no tiene cuenta ni en la libreta del almacen, pero es gente que tiene una clara conciencia aspiracional. Huelen bosta y se creen dueños de la vaca. Sienten que al pertenecer ideológicamente, son Macri. Que tiene ojos celestes, una mujer linda, descansando y holgazaneando. No es así. Pero hay una necesidad de pertenecer a una clase y defenderla, la necesisad de sentirse incluido, inclusive con uno mismo”, argumentó el abogado, que además opinó que los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron más “para el pueblo” que para el establishment.

L.L.

