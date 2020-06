Debido al creciente registro de contagios de coronavirus COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno dispuso que desde el miércoles 1° de julio comience a regir una nueva etapa en la que se regresará a una cuarentena de carácter estricto y obligatorio, con muchos más controles en la circulación y comercios no esenciales cerrados. Es por ello que, en medio del abordaje de esta problemática, Eduardo Feinmann aprovechó su espacio al aire en A24 para hacer un descargo contra los votantes del kirchnerismo que constó de un pedido irónico.

“Sí, desde ya, el primero de julio quedate en casa”, comenzó el periodista mientras el canal pasaba zócalos en pantalla que decían: “Desde el miércoles rigen los nuevos permisos de circulación” y “Cuarentena estricta: cuenta regresiva”. En ese contexto informativo, el conductor aprovechó para deslizar un palo dirigido al Gobierno, tal como lo suele hacer con más frecuencia en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Twitter, donde luego difundió este mismo momento acompañado por la frase “solo una reflexión”.

“Yo lo que digo es quedate en casa 17 días más y no jodas, no salgas, que ya bastante la cagaste cuando saliste a votar en agosto y octubre del año pasado. Guardate en tu casa y hagamos las cosas como hay que hacerlas. Respetemos la cuarentena, no jodamos más a ver si alguna vez de esta podemos salir“, finalizó Feinmann su recomendación en la señal de noticias, haciendo una clara alusión a los resultados electorales del año pasado que dieron como ganador a Alberto Fernández y al Frente de Todos, sobre los cuales él se manifiesta casi siempre muy en contra.

Este episodio dista bastante del acontecido a comienzos del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, cuando Eduardo expresó su emoción en vivo al ver una imagen del presidente y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, trabajando juntos. “Miren esta foto, para mí, tiene una magnitud política… es de los los líderes más importantes de este país en estos momentos poniéndose al frente de la crisis, evaluando qué es lo que pasa en la Ciudad, que es lo que pasa en Nación. Me pareció espectacular”, comentó el presentador a mediados del mes de marzo.

