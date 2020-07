El caso de contagio de COVID-19 de un productor del Precio Justo en Telefe desató una cadena de contagios, un protocolo inmediato de aislamiento y test a todos aquellos que trabajaban allí , así como los que habían ido como invitados. Entre los que dieron positivos se registró Belén Francese, dado que había sido invitada al programa que conduce Lizy Tagliani y contrajo el virus. Ella se lo pasó a su madre y a su pareja y desató un escándalo dado que antes de saber que era positivo, según denunciaron sus vecinos, “se paseaba por lugares comunes”, “tocó todo lo que tenía al alcance” y la acusaron de contagiar al portero y a un guardia de seguridad del condominio. Sin embargo, se supo este martes que la artista está fuera de peligro y dio negativo.

“Hoy felizmente puedo confirmar que soy Covid-19 NEGATIVA. Por lo cual me llena de alegría saber que voy a poder donar plasma y ayudar a muchos que lo necesitan”, comenzó muy contenta en su cuenta de Twitter y cerró tras haberse llevado el gran susto de incluirse en el grupo de los contagiados y poner en peligro a sus allegados: “Ahora esperando los resultados de Mi pareja. Gracias infinitas a todos por tanto amor“.

Hoy felizmente puedo confirmar que soy Covid-19 NEGATIVA. 🙌💪✨Por lo cual me llena de alegría saber que voy a poder donar plasma y ayudar a muchos que lo necesitan.

Ahora esperando los resultados de Mi pareja. 💪❤️GRACIASSSS INFINITAS A TODOS POR TANTO AMOR ❤️💪💪💪💪💪💪 — Belen Francese (@belufrancese) June 30, 2020

Por otra parte, también se supo que a su madre (por quien había pedido rezar , dada su preocupación) está recuperada, dado que el hisopado le dio negativo. “Estoy feliz porque a mi mamá le dio negativo, lo mismo que a Lizy Tagliani y a La Floppy. La verdad es que a esta enfermedad hay que tenerle respeto. Estaba muy preocupada por contagiarme. Hasta que no aparezca la vacuna hay que aprender a convivir con ella“, aseguró Francese firme.

En la misma línea, sumó en un posteo en Instagram: “Me pone muy feliz esta noticia y sobre todo por todos los recuperados qué hay en mi país y en el mundo entero. Lamentó y rezo por los que aún no. Ahora esperando resultados de mi pareja .Agradezco al público a la gente, la prensa, a todos mis colegas por la preocupación constante por mi y familia que me llenaron de fuerzas y tanto amor. Sabía del cariño y respeto de la gente pero nunca imaginé tanto . Yo me quedo con ese amor y dejo atrás los días de tanta angustia e incertidumbre. Me siento bendecida “

A.A

Galería de imágenes