Un top con transparencias dejó a Romina Malaspina en el centro de la atención. Por un lado de parte de quienes lo consideraron “fuera de lugar”, “osado”, y una forma de “llamar la atención”; mientras que otras personas apoyaron su libertad a la hora de vestirse de manera sensual para conducir el informativo nocturno de Canal 26. Bajo este contexto, la rubia desfiló por todos los canales de televisión para defenderse de los cruces en redes y medios, pero quien le dedicó un nuevo palo en las últimas horas fue Barby Franco, que aprovechó el regreso de Pampita Online (Net TV) para lanzar una chicana.

El lunes 29 de junio desembarcó a la pantalla chica el programa conducido por Carolina Pampita Ardohain luego de tres meses. Si bien costó mucho tomar la decisión por registrarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cada vez más casos positivos de coronavirus, la producción del magazine, junto con todo el equipo, dieron luz verde y volviero a estar en el aire para entretener y traerle contenido distinto a las tardes.

Es por este motivo y la emoción de la vuelta, que la exazafata de Guido Kaczka eligió presentarse con un vestido rosa pálido, corto y con muchas transparencias. “Como era el primer día dije ‘lo doy todo’ y me vine así, pero pará: ¿No es muchísimo?”, preguntó con tono irónico la pareja de Fernando Burlando cuando entró bailando, a lo que la conductora le respondió: “Acá se puede todo, está todo permitido”..

Fue entonces cuando la modelo respondió con un picante comentario destinado a la exparticipante de Gran Hermano: “Con el vestido me siento rara porque me parece que es un montón. No soy Malaspina, en realidad soy la ‘buena espina’ de acá”.

A.A

Galería de imágenes