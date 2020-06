El 28 de junio se tiñó de colores por el Día del Orgullo LGBTIQ+ en el cual se recuerda la importancia de reivindicar la igualdad, la diversidad y la libertad sexual. En ese marco, el actor Fernando Dente presentó en las redes sociales con un romántico posteo a su pareja y se llevó todos los halagos de parte de sus seguidores.

Con dos corazones al pie, el cantante y bailarín se mostró abrazado, en paz y muy feliz con Nicolás DiPace, quien actualmente mantiene una relación con el artista y por lo que se ve, están muy enamorados. “Listoooo”, le comentó rápidamente su colega y amiga Julieta Nair Calvo a fin de celebrar que lo haya expuesto con el público, sus colegas y sus fanáticos.

Otras figuras del ambiente como Lourdes Sánchez lanzó emoticones de enamoramiento, mientras que Agustina Casanova le comentó: “Un día llegó el día, Mercurio sonreía”. Por su parte, sus seguidores se manifestaron muy felices y entusiasmados por su ídolo y se lo hicieron saber con muchos mensajes de amor.

Recordemos que el avance de los derechos y el reconocimiento a la comunidad LGTBIQ+ fue desarrollándose gradualmente en distintas partes del mundo en los últimos años. En Argentina, específicamente, si bien se ganó mucho terreno, aún continúan dándose ciertos episodios que dejan mucho que desear. Es por ello, que miles de artistas no se animaban a decirlo. En el caso de Fer Dente desde noviembre del 2018 que aseguró que era gay y “estaba muy orgulloso” vive su libertad sexual con mayor liviandad y seguridad.

“Hoy me empieza a hacer ruido que mi elección sexual también quede encerrada en mi vida privada cuando no hay nada que proteger o resguardar en quien soy. Por si no se entiende: Soy gay!!! Creo que ya todos lo sabían y sino, ahora lo saben! Y estoy muy orgulloso de ser quien soy porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos”, había confesado hace dos años en un posteo de Instagram que conmovió a muchos.

