Finalmente, después de semanas de idas y vueltas, rumores y desmentidas, Marcela Tauro se unió oficialmente a Fantino a la Tarde este lunes. La periodista fue recibida por Alejandro Fantino con cálidas palabras. Sin embargo, los televidentes esperaban el gran reencuentro entre la ex intrusa y su antiguo compañero, con quien la relación no quedó en los mejores términos: Luis Ventura. Y se dio.

El día llegó. Siete años después de la abrupta y escandalosa salida de Ventura de Intrusos, el periodista y Tauro, con quien la relación se había quebrado desde entonces, volvieron a verse frente a frente en un programa nuevamente como compañeros de panel. Coincidencia o no, la periodista también se fue del ciclo conducido por Jorge Rial de la misma manera: tras una furioso cruce en vivo con él.

Tras negociaciones eternas, y luego del punto final que Marcela puso en su participación en Intrusos, este lunes fue recibida por el conductor de Fantino a la Tarde con un abrazo de palabra. “Es un programa muy especial porque recibimos a una nueva compañera, y ojalá estemos muchos años trabajando juntos. A mí me gusta que los grupos se lleven una buena impresión de nuestro ambiente de laburo“, arrancó diciendo Fantino.

“Estoy muy feliz de que Marce se sume”, le dijo. Aunque rápidamente aclaró: “Los que estarán viendo del otro lado, no es barro ni nada. No está Ventura porque quedó enganchado en el Puente Pueyrredón. Ya lo tengo en línea por teléfono, no es que no vino por Marcela. Por favor, se terminó eso. Acá todo paz y amor”. “¡Justo! Porque pensé ‘ahora van a decir que no vino porque vine yo’. ¡¿Qué más?!”, lanzó Tauro irónica.

Luego, la periodista habló de sus sensaciones frente al nuevo desafío: “Estuve ansiosa, nerviosa. Está buena esa adrenalina”, contó, además de recordar que trabajó con Ventura en Telepasillo en los 90.

Más tarde, cuando llegó Luis, Fantino lo recibió emocionado sabiendo lo que se venía. Realizando un paralelismo deportivo rememorando una de las duplas emblemáticas de Boca Juniors, dijo: “Acabo de juntar a Martín Palermo y a Guillermo Barros Schelotto. Yo no lo puedo creer”.

Aunque el conductor intentó derribar la muralla de hielo más alta que la de Game Of Thrones, Ventura fue amable, pero no cedió. “¿Se pueden saludar?”, preguntó Fantino. “Sí, hola”, le dijo Tauro mirándolo a los ojos. Luego, intentó un acercamiento, de los que permite las medidas preventivas. “¿Puedo tocarle el codo? ¿O es mucho?”. Sin ningún problema, y con total franqueza, el presidente de APTRA le respondió: “No, no hagamos una novela. Laburemos”.

El momento se cerró con las risas nerviosas de todos.

Recordemos que días atrás, tras conocerse la incorporación de Tauro a Fantino a la Tarde, Ventura lanzó en una entrevista: “Está todo bien, yo no juego con el pan de una familia. Mi posición es la misma, pero el laburo es sagrado. Yo no siento nada. Vivo feliz con mi vida, mi familia y mi trabajo. Que Dios la ayude y a mí no me desampare“.

L.M

