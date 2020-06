Las redes sociales, principales monumentos del país y los balcones de miles de argentinos se llenaron este domingo de banderas y luces de colores para celebrar, aunque sea desde casa y de manera virtual, el Día del Orgullo LGBTIQ+ y reivindicar la igualdad, la diversidad y la libertad sexual.

La pandemia de coronavirus obligó al colectivo LGBTIQ+ a cancelar las marchas y fiestas del Orgullo, pero no a cesar sus reivindicaciones de igualdad en la red. “¿Se rompe ese dejar de discriminar? Feliz orgullo a todxs”, expresó Dyhzy en su cuenta de Instagram junto a una foto que mostraba los colores del arcoiris en su rostro.

Luego, en una serie de historias, dedicó un mensaje más extenso. ”Hola belles, Dyhzy aquí desde mi baño porque es el lugar con mejor luz en el mundo. Hoy es 28 de junio, hoy es el Día Internacional de Orgullo y quería desearle a todes un hermoso día del orgullo. Yo sé que estamos acuarentenados, pero bueno yo creo que este orgullo también ayudó mil a un montón de individuos a ser como introspectiva así mismos, para entenderse y para mucha gente entender y aceptar quienes son”, dijo el cosplayer y drag queen.

Segundos después, se refirió al día en el que decidió abrirse a sus afectos para hablar de su sexualidad. “Fue hace cinco años aprox el día que yo decidí ‘salir del closet’, en un día como hoy, fue en junio casualmente, no estaba pensado pero fue en junio, en el cual decidí que iba a vivir mi vida como yo quería vivirla y de la forma más libre posible. Con todos los miedos y toda la inseguridad que eso conlleva”, explicó. Y continuó con su relato: “Agarré y lo hablé con todes mis afectos y hoy haciendo retrospectiva, cinco años atrás veo fotos mías y me doy cuenta de un montón de cosas que tienen que ver conmigo y que tienen que ver con cómo era y como soy”.

Haciendo una comparación con el pasado, manifestó: “Viendo fotos así, del pasado me doy cuenta, en este último tiempo me estoy dando cuenta de eso, que yo no sonreía en las fotos, parece una pelotudez, parece re tarado. Es un concepto que tiene que ver con cómo la sociedad te acepta o como la sociedad te tiene que aceptar. Yo en esa época me acuerdo que antes de salir del closet entrenaba todos los días, literalmente, hacía dos o tres horas todos los días, sacando domingos, y tenía lo que muchos conocen como cuerpo hegemónico ¿digamos? Y yo creía que eso a mí me iba a ser feliz, como ser aceptado por la gente. Después me doy cuenta que no”.

“El momento en que empecé a ser feliz fue cuando tomé la decisión de aceptar todo lo que yo no quería aceptar de mi mismo”

“Haciendo retrospectiva y viendo fotos viejas de esa época y de antes también, me doy cuenta que yo no sonreía en las fotos porque no era feliz, no me sentía feliz. No me sentía bien conmigo y no sentía que yo era del ‘bien’, ni que lo que yo hacía o cómo yo era, era correcto y parece re estúpido pero posta que viendo para atrás, me doy cuenta de eso, me doy cuenta que no era feliz, y que el momento en que empecé a ser feliz fue cuando tomé la decisión de aceptar todo lo que yo no quería aceptar de mi mismo. Y que todo lo otro que estaba haciendo era como la verdadera máscara digamos, para ser pasable, en una sociedad que es una garcha”, profundizó.

“Y eso son sensaciones que hoy en día las recuerdo con tanta bronca que no quiero que nadie sufra las mismas cosas. Entonces, hoy en el Día Internacional del Orgullo, yo hoy en día, Dhyzy, definiéndome como un ser humano no binarie que atravesó diez millones de obstáculos, poder llegar a esa conclusión, hoy puedo decir que soy feliz. Hubo una comunidad que me contuvo y me abrazó y me aceptó como soy”, dijo intentando contener las lágrimas mientras recordaba el camino que recorrió hasta llegar a quien realmente es.

El jefe de Estado, Alberto Fernández, su padre, también dejó su mensaje por el día. Junto a una foto donde se lo ve con la bandera multicolor en su mano, manifestó: “En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una Argentina con más libertad, más igualdad y más derechos para todas, todos y todes. Amá a quien quieras. Sé quien quieras”.

Días atrás, Dyhzy entró en cólera tras ver un meme homofóbico donde se burlaba de él y de su crianza. A través de un video defendió de manera furiosa la manera en la que su papá lo crió y apuntó a los gritos desde la Residencia de Olivos contra “los antiderechos”.

Este fin de semana se celebró la global Pride 2020 con un concierto desde casa en el que han participado artistas como Elton John , o el “Can’t Cancel Pride” (no pueden cancelar el orgullo) en el que actuaron, entre otros, Ricky Martin y Katy Perry, o el Orgullo Dentro, que ofrece charlas y otras actividades hasta el 5 de julio.

Acá se iluminaron el Obelisco, la Floralis Genérica, el Planetario, y la Torre Monumental, con los colores de la bandera LGBTIQ+. Además, la Federación Argentina LGBTIQ+, junto a otras organizaciones, llamó a colgar de ventanas y balcones la bandera multicolor o “un globo, un dibujo, una remera o lo que vos quieras” para “visibilizar” al colectivo en un Día del Orgullo.

L.M

Galería de imágenes