Esta semana Chiche Gelblung fue internado por un alto cuadro febril. Al principio se hablaba de ACV e incluso lo sometieron a un hisopado para descartar que haya contraído coronavirus. Sin embargo, ninguna de las dos conclusiones correspondían a su análisis clínico. En las últimas horas se supo por un comunicado del Sanatorio Los Arcos que el periodista presenta un cuadro de neumonía y sepsis, con una infección en la pierna. El estado alarmante de su salud, mantiene a su familia, amigos, conocidos, colegas y a los medios en vilo, y en este marco acusaron a Nicolás Magaldi de esperar la primicia de su muerte.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter cruzó al periodista que conduce El Show del Problema (El Nueve). “Nicolás Magaldi ahora en Canal Nueve está esperando ansiosamente que se muera Chiche Gelbrung para dar la primicia antes de las 3, es muy patético y muy obvio, la vida no vale nada para algunos solo importan los puntos de rating en la tele“.

Luego de leer el fuerte mensaje que le dedicó esa mujer en la red social del pajarito, el presentador aprovechó los minutos en los que no estaba al aire para responderle de manera contundente con un tinte de ironía: “Que gran momento el corte para responderte este mensaje triste que estas enviando. No nos conocemos. Te aseguro que tu interpretación es errónea. La muerte NO ES UNA PRIMICIA. Menos para mí. Te mando un abrazo y espero que estés bien todos los días. Espero aclararte las dudas“.

Cabe destacar que durante la emisión de ayer, los productores pusieron un móvil frente al Sanatorio Los Arcos para tener noticias sobre la evolución del periodista, quien se encuentra internado en terapia intensiva y en estado crítico desde el pasado miércoles y tiene a todos a la espera de nuevos resultados que arrojen avances en su estado. Mientras tanto, Cronica HD inició el protocolo de prevención por COVID-19 al enterarse y Polémica en el Bar también tiene una silla vacía.

