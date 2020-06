Marina Calabró cuestionó duramente la actitud de Cristina Pérez y Rodolfo Barili tras mostrar en vivo los resultados de sus test PCR de coronavirus Covid-19, luego de la ola de contagios que se desató en Telefe.

Marina Calabró arrancó la emisión de Confrontados de este jueves hablando de la polémica que se generó luego de que la dupla estrella del noticiero de Telefe, que salió al aire de manera remota, revelara los resultados de sus hisopados en vivo. “¿Por qué lo hicieron si no habían contactos estrechos que hubieran dado positivo? ¿Por qué tan rápido el resultado? ¿Por qué especular con comunicarlo en televisión cuando era obvio, y es clarísimo que lo tenían desde antes porque sino, no se hubiera expuesto a semejante tensión? ¿Qué hubiera pasado si alguno hubiera dado positivo? Es un escándalo total“, dijo la conductora con las imágenes de Pérez y Barili en la inmensa pantalla que cuida su espalda. “No pega una Telefe”, agregó picante Tartu.

“El límite es que si un canal no preserva su horario central de noticias, ¿qué preserva?”

Previamente aclarando que quería a Cristina, a quien tiene catalogada como una excelente periodista, Marina lanzó: “¿No es engañar a la audiencia? Tratar de hacerle creer a la audiencia que te está viendo, que en ese momento te estás enterando de un test que seguro sabías de antemano?”, reiteró su cuestionamiento. Y continuó: “Me parece que el límite es que si un canal no preserva su horario central de noticias, ¿qué preserva? Si no nos importa la credibilidad de aquellos que nos cuentan lo que pasa en el día a día de la Argentina en el contexto de una pandemia, ¿qué es lo que nos importa? ¿No hay límite?“.

En el medio de su charla con Carlos Monti, quien se encuentra recluido en su casa, ambos periodistas recordaron el episodio con Santiago del Moro, a quien destrozaron en las redes y colegas por hacerse un test rápido en vivo, en la misma señal. “Por lo menos Santiago pretendía, junto con el Dr. Guillermo Capuya, hacer docencia, mostrar por primera vez en televisión de qué va el test de anticuerpos y que la gente tuviera acceso a un mundo desconocido”, diferenció, y arremetió contra los conductores de Telefe Noticias: “Lo del miércoles, a mi criterio, no tiene ningún fin didáctico, ninguna intención de crear conciencia, ni un fin de utilidad pública. Es show. Podemos discutir si no importa la pandemia y el padecimiento de la gente con tal de hacer una décima más, pero no digamos que eso fue constructivo”, señaló.

“Después los que hacemos las cosas mal somos los chimenteros”

Recordando sus pasos por ciclos como Intrusos, Infama, entre otros, Marina, quien dejó en claro que no se iba a escandalizar “por un poco de amarillismo en televisión” dijo: “No meo agua bendita, eh. No tengo ningún tipo de superioridad moral. Me interesa debatirlo. Les creo la angustia, uno se preocupa por uno pero también para no contagiar a los demás. Ahora, yo lo que no puedo creer es que se hayan enterado en vivo. Y vuelvo a la pregunta, si daba positivo ¿qué?”.

“Iba a decir los HDP pero… Después los que hacemos las cosas mal somos los chimenteros. La gente de los noticieros es impecable, impoluta, incapaz de especular con su salud , chicos por favor. Esto no es televisión verdad. No nos mientan más”, sentenció.

