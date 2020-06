Un punto que caracteriza a Yanina Latorre es su lengua filosa y cuando se trata de su familia, la desata bestialmente. Así sucedió esta mañana en LAM , luego de que Julia Mengolini se involucre en el escándalo entre ella y la “Señorita Bimbo”, luego de que la actriz le diga “pelotuda de mierda” a Lola por mostrarse dolida con su papá, luego de que Andy Kusnetzoff le consulte por el tema.

Todo comenzó cuando Mengolini lanzó: “Vi que hubo muchos contagios en Telefe, cuídense ustedes ahí no me gustaría que Yanina se contagie, que últimamente está muy sensible“. Fue entonces que, luego de mojarle la oreja, Latorre prendió el ventilador. “¿En que estoy sensible? contame. Vos tenes una bebita, yo tengo una hija de 19 años, que es sensible, no le falta el respeto a nadie, no es mediática, no va a llorar a la tele, etc. Pasa que vos le das la razón a los que piensan políticamente como vos“, lanzó picante en referencia a la ideología que mantiene afiliada con el peronismo.

En esa línea continuó explicándole con un tono de enojo: “Mi hija fue a un programa de televisión y preguntaron ¿estuviste enojada con un familiar? abrió su corazón y contó lo que le pasó con su papá . A la Señorita Bimbo la conozco de la vida privada, tiene 40 años y fuimos amigas, por eso me jodió más, le dijo pelotuda de mierda y que vaya a terapia por lo de Diego. La señorita Bimbo tiene que entender que Lola a los 19 años puede reaccionar como quiere, el dolor se transita como se puede. Ustedes que son sororas, feministas , etc, no puede ser que porque una chica tenga educación privada y le haya ido económicamente bien, no tenga derecho de sentirse dolida y traicionada. No estoy sensible , soy madre y la voy a defender hasta que me muera , igual que vas a hacer vos con tu bebita“.

Fue entonces que Mengolini lanzó: “Ese programa yo lo escuché en vivo, las chicas se rían mas de vos que de Lola, se reían de como la criaste” y al escucharla, a la panelista le saltó la térmica: “Ah y ¿qué tiene de gracioso la forma en la que la crié a Lola, que fue a un buen colegio, que va a la Ditella y estudia derecho o que?”. “No, se reían de que te había salido una nena a imagen y semejanza tuya , que estabas muy contenta de que te había salido flaca y linda como vos”, le retrucó le periodista muy polémica.

“¿En qué sentido lo decís?”, indagó Yanina y añadió muy dura: “A ver contame, porque es muy feo lo que estas diciendo. ¿Qué es una nena a imagen y semejanza mía? ¿que le di todo, que la llene de amor, que mi hija esta orgullosa de mi?, ¿que es educada, que no es como vos que le decís terrorista a un colega porque piensa diferente?, ¿que no es como Bimbo que a los 40 se pone en un programa de radio a decirle pelotuda de mierda a una de 19… contame a ver, ¿que es criarla a imagen y semejanza? , ¿hasta cuando me van a dar? vos te pensás que porque soy rubia, flaca, estoy teñida, y manejo una camioneta soy tarada, ¿en serio te lo creíste? ¿o ustedes son las taradas que son feministas selectivas?“.

En ese momento, la abogada le dijo que se reían de que le salió igual de conservadora que ella y que se rie de todo el mundo. “Una vez que te tocó bancatela”, la chicaneó Mengolini. Lejos de dejársela pasar, Yanina le respondió polémica: “Contame ¿de quien me río? el problema con vos es que pensamos distinto; ¿sabés que pasa? , yo laburo y me va bien. La Señorita Bimbo intentó ser panelista y no pudo, duro dos dias con Pettinato. Ustedes se creen seres elevados y terminan trabajando en radios online, no las llama nadie mamucha, por favor, vos estás en una radio que se escucha por internet, les mando un beso a las dos. “

“Si una persona no es kirchnerista vos la matas. Cuando sos rubia, te bañás, te depilas y sos linda, las matan. Parece que parta ser feminista hay que ser un carancho, me tienen podrida y con mi hija no se metan mas”, intentó cerrar Latorre pero Mengolini no dio el brazo a torcer y continuó: “No tenés idea de nada y honestamente, la diferencia entre vos y yo, es que vos te reis de los humildes y yo me rio de los privilegiados”.

La diferencia entre vos y yo, es que vos te reís de los humildes y yo me río de los privilegiados

“Vos estas loca , no me conoces, siempre ayudo a todos los que puedo. Tu problema es que para vos la marginalidad es la pobreza, sos tu espejo reina. Yo no me río de los pobres, al contrario. Yo por ejemplo tengo la foto marginal que es cuando a una se le ve la tanga, pero tu problema es si la subo de Nequi Galotti que es una señora rica, si es una mujer del colectivo te molesta. Sos vos el problema, sos patética y una feminista selectiva“, se defendió la angelita muy ácida contra la periodista que estaba dando un móvil para el programa.

Sos patética y una feminista selectiva

“Vos armás un sentido común en la gente con eso y no está bueno. No voy a hacer un listado ahora de todos los pobres que te reis porque no los tengo, pero es muy claro cual es tu sentido del humor. Nosotras si nos reímos de los privilegiados”, se justificó Mengolini y recibió un tajante “sos patética” de Latorre, quien siguió: “Para vos ser feminista es ser selectiva. Defendés a la que le va mal. Es un horror que mujeres al 2020 le digan pelotuda a una chica que esta sufriendo por el padre. Porque Lola es rica, ¿no puede llorar?”.

Con ánimos de cerrar el tenso cruce que se registró al aire y que endureció el programa, Yanina disparó: “Estoy orgullosa que se parezca a mi porque somos seres de bien, no como vos, no le debo guita a nadie, no soy oficialista, somos dos laburantes , se va a recibir de abogada y vale mil más que ustedes. Quiero saber un solo logro de la Señorita Bimbo“.

Mientras Yanina seguía contestándole con un ventilador prendido al tope, Mengolini solo atinaba a reiterar: “Te tocó por primera vez a vos, que te cagas de risa de todo el mundo, bancatela”, hasta que finalmente luego de varias chicanas de Latorre, la periodista se sacó el auricular, abandonó el móvil y dijo “la discusión llegó a un nivel al que no voy a bajar”. “Y sí, porque no tenés nada para responder, estoy podrida de las peronchas”, cerró picante Latorre.

A.A

Galería de imágenes