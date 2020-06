La problemática del coronavirus pone sensible a muchas personas, y una de ellas es Carina Zampini, quien protagonizó un escándalo en El Trece con llanto incluido tras enterarse que una compañera de El Gran Premio de la Cocina llegó al canal con temperatura alta, motivo por el que habría levantado la grabación del programa.

Según relató el periodista Gustavo Méndez en Confrontados, el ciclo que conduce Marina Calabró en El Nueve, la actriz gritó y lloró al saber que Felicitas Pizarro, jurado del certamen gastronómico que además está embarazada, presentó 37,5°. A esta no se le permitió ingresar al estudio y en las próximas horas será sometida a un hisopado para corroborar su situación, pero la artista expresó su disgusto.

“Carina Zampini no quería grabar el programa y la productora sí. Entonces se puso muy mal y empezó a los gritos: ‘Yo no quiero grabar’, y se largó a llorar. Llegó el almuerzo y después se definió que no se grababa”, indicó el panelista.

De acuerdo a la información brindada en el programa de espectáculos, el reality que la rubia conduce junto con Juan Marconi tiene 8 emisiones grabadas, y esto es la base del reclamo de la presentadora, ya que prefiere que estos salgan al aire y no se grabe más hasta que se sepa si hay algún caso positivo de Covid-19 en el equipo.

Felicitas Pizarro

Si el hisopado de Felicitas indica que está contagiada del virus de la pandemia, se activará el protocolo, pero por el momento, todo transcurre con normalidad para El Trece y la producción del reality culinario que ya transita por su octava temporada. Sin embargo, los ánimos dentro del equipo estarían caldeados, en especial por parte de Christian Petersen, quien integra el jurado junto con Pizarro y Mauricio Asta. En medio del escándalo, el cocinero salió a defender a Zampini y apoyó su pedido.

Esta polémica se da en el marco del refuerzo de medidas de aislamiento que anunció el presidente Alberto Fernández para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el gran crecimiento de casos en la industria televisiva, como por ejemplo, en Telefe, donde ya hay 30 contagiados.

